آراء

مع نهاية فصل الصيف تبدأ حرارة الجو في الانخفاض خاصة في ساعات الليل المتأخرة، وهو ما يجعل كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالأمراض نتيجة تغير الجو. هذه مجموعة من النصائح لحماية كبار السن من تقلبات الجو مع تغير الفصول:

ارتداء كبار السن ملابس قطنية خفيفة وألوانها فاتحة طوال ساعات النهار وعند التعرض للشمس، وفي ساعات الليل يمكن ارتداء «شال» خفيف ليلاً، لحمايته من البرودة البسيطة التي تحدث في الساعات المتأخرة ليلاً.

قاوم تغير درجات الحرارة بشرب السوائل الكافية للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

شرب المياه باستمرار، لأن إحساس العطش يقل عندما نكبر في السن، وكذلك مع كبر السن لا يشعر المسن بالحرارة أو البرودة مثل باقى الأشخاص، لأن طبقة الدهون تحت الجلد تقل وتقلل القدرة على عزل الحرارة فى الجسم، لذا يجب متابعة النشرة الجوية باستمرار وارتداء الملابس بناء على النشرة الجوية.

لا تغير حرارة الجسم بشكل مفاجئ، فعند الجلوس في التكييف يجب الانتظار نصف ساعة في الغرفة بعد إغلاق التكييف والنزول للشارع.

الابتعاد عن التجمعات الكبيرة والزحام، حيث يحدث انتشار للأمراض، ويجب التهوية الجيدة للمكان الذى يوجد به المسن. اتباع العادات الصحية وغسل الأيدى باستمرار، مع ضرورة العطس والكحة في منديل ورقي ووضع اليد على الكوع بدلاً من الكف أثناء العطس.

ـ الحرص على التغذية السليمة، لتقوية المناعة، ومن بين الأطعمة التي تحفز المناعة: التمر، التين، الخضروات والفواكه خاصة ذات اللون الأصفر والأحمر، اللفت، البروكلي، والتوابل مثل: الكركم، حبة البركة، القرنفل، شمع العسل، الباذنجان الأسود، العنب الأحمر، التوت.

وتدرج التغيرات المناخية للمناطق المعتدلة مناخيا ومن ضمن هذا التدرج التغير المناخي بين فصلي الصيف والخريف، بعد فصل الصيف الذي يتميز بشدة الحر والجفاف يأتي فصل الخريف الذي يميل إلى البرد مع استمرار الجفاف وشدته، ويظهر ذلك جليا على الشجيرات، حيث يتساقط ورقها ويجف الماء في عروقها ما يجعلها قابلة للكسر وتشبه في حالها حال الشجرة المسنة. ويقال لكبار السن إنهم وصلوا إلى خريف العمر ونرى في المقابل تشبيه الطب الإسلامي مراحل عمر الإنسان بمراحل تغير الفصول، فالطفل عند الولادة يميل بدنه إلى البرودة والرطوبة كالشتاء، وعند ريعان الشباب يكون بدنه كالربيع حارا رطبا، وفي الكهولة يميل بدنه إلى الحرارة والجفاف كالصيف، وفي الشيخوخة يشبه الخريف حينما يميل بدنه إلى البرودة والجفاف، من ذلك يلاحظ أن التأثر الأكبر في المرحلة العمرية يكون للفصل المشابه له، مثلا فصل الخريف يؤثر في الشيوخ أكثر من غيرهم فهو فصل يزيد فيه البرد والجفاف وأبدانهم تميل إلى ذلك فيكونون عرضة لحدوث ضعف في أجسامهم، إما بسبب عدم التحرز من العوامل الجوية أو بسبب إدمان نوعية من الأغذية لفترة طويلة. وعودا إلى ارتباط الأعضاء بالفصول، فكما تتأثر المرارة في فصل الصيف أكثر من غيرها، كذلك يتأثر الطحال أكثر من غيره في فصل الخريف، حيث إن الطحال يعرف في الطب الإسلامي والصيني بالعضو البارد الجاف. وقد أجرت الصين تجارب على حيوانات لإثبات عدة أمور وردت في الطب الصيني، ولمعرفة الآثار التي يحدثها ضعف منظومة المعدة والطحال، فكانت نتائج التجارب عديدة منها أن عدم اتزان الطحال يسبب التالي: يحدث ضعفا للمناعة، يقلل عدد كريات الدم البيضاء، يحدث ضعفا لهضم البروتين بسبب نقص الهرمون المحفز لإفراز البيبسين في المعدة، كما يضعف هضم النشويات بسبب قلة إفراز الاميلاز في اللعاب، يحدث ضعفا كبيرا وضمورا للعضلات، يقلل من سرعة نبضات القلب، يسبب برودة في الأطراف، تضعف حركة الأمعاء، ما يعرض المرء للإمساك، يؤثر على الغشاء المخاطي في الأمعاء، ويقلل من قدرتها على امتصاص المعادن والفيتامينات، كما يضعف أداء الغدة الكظرية، يقلل التغذية لأعضاء الجسم ومنها المخ. وفي دراسة قام بها العالم البريطاني روبيرت أم سي كاريسون ROBERT McCARRISON عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية في عام 1921م في الهند لاحظ ترابطا بين حدوث تضخم للطحال وأعضاء أخرى كنتيجة للتغيرات التي حدثت في الغذاء اليومي للناس من استبدال القمح الكامل بالدقيق الأبيض واستبدال الزبد بالزيت المهدرج والمارجرين واستبدال السكر الطبيعي بالسكر المكرر ونقص تناول الورقيات الطازجة والبيض واللحم الطبيعي باعتدال. وقد لاحظ هذا الباحث تلازم مشكلات الدم، مثل: إنتان الدم مع وجود تضخم للطحال وقد يصاحب ذلك التهاب للأعصاب. وهذه الدراسة مهمة وتحتاج إلى توضيح نتائجها في مقال منفصل. وقد ذكر الطب الإسلامي مهام الطحال في الجسم والأمراض المرتبطة بضعفه من صلابة الطحال وتضخمه وسدده. فالطحال مرتبط بقوة الهضم وهو مهم لشد المعدة وكذلك لتنقية الدم وقوة ونمو العضلات ومرتبط بالاتزان النفسي، حيث ذكر أنه مع وجود ضعف للطحال وسدده يكون المرء قابلا للحزن والاكتئاب، والمتابع يجد شيئا مقاربا للارتباط النفسي بفصل الخريف خاصة في أوروبا، حيث يذكره البعض بالفصل الكئيب بعدما يزداد البرد وتقل الحركة ويتقلب الجو وتزول الخضرة. وذكر الطب الإسلامي ارتباط الطحال بمشكلات الدم وبعض الأمراض الجلدية الجافة كالجذام ويلاحظ ارتباطه بتكسر صفائح الدم (التي عولجت بتنقية الطحال) وحدوث ضعف نقص للمناعة، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بسرطان الدم. وننتقل إلى الحاجة لمعرفة الأغذية المناسبة لفصل الخريف، كما نحتاج معرفة العوامل والأغذية التي تزيد حالة الطحال سوءا التي تحدث بعد طول تعرض لها وإدمان تناول أغذية غير مناسبة لهذا الفصل. فالعوامل التي يجب التخفيف منها هي العطش وشدة الجوع مع الاحتراز من الجو البارد، خاصة لكبار السن، ومما يضر في هذا الفصل كثرة التعرق وطول المكوث في الساونا الحارة وتجب محاربة الإمساك ووزن درجة المكيفات الباردة إلى درجة معتدلة وترك شرب الماء شديد البرودة وتجنب مدرات البول. وبالنسبة للأغذية التي يسبب إدمانها مشكلات صحية في فصل الخريف خاصة لكبار السن فهي: كل ما فقد طعمه أو لا توجد له رائحة مميزة، إما بسبب طبيعته أو بسبب مروره بالمعالجة الصناعية، لأن هذه النوعية من الأطعمة يصعب هضمها وتسبب السدد في الجسم وهي تشبه طبيعة الطحال الباردة الجافة، ومثال عليها الزيوت المهدرجة، ومن الأطعمة التي يجب التنبه إليها الدقيق الأبيض وكل بارد جاف من الأطعمة إذا كان وحده خاليا من البهارات كالعدس ولحم البقر كبير السن والباذنجان والدخن واللوبيا والباقلا ونحوها من القوابض، ومن الأطعمة التي يقلل منها خاصة على جوع أو عطش الحوامض كالليمون والخل الطبيعي والصناعي واللبن الحامض، وكذلك تتجنب الأطعمة الغليظة الصعبة الهضم. أما الذي ينصح بتناوله في الخريف، فهو كل حار رطب من الأطعمة، مثل: ما صنع من القمح الكامل ولحم الخروف السمين والحلوى العسلية والسكرية بالسمن ولبن البقر الدسم وأن يكون الطبخ بالزبدة مع إضافة الألياف كالسلطات الورقية، مثل: التبولة، الجرجير، الخيار، والخس، وذلك لمحاربة الإمساك، كما ينصح بالإكثار من الماء الصحي المعتدل البرودة مع إضافة الملح الطبيعي أو البحري إلى السلطات للمساعدة في حفظ الرطوبة في الجسم، كما ينصح بتناول العسل المذاب في الماء والفواكه قبل الوجبات بفترة كالرمان والنبق الناضج، ومن المشروبات مشروب العسل مع الزنجبيل الرطب، وكذلك منقوع الزبيب الأسود في الماء وتناول العسل الأسود (دبس قصب السكر) ومن الأعشاب الصمغ العربي والكثيراء والسمسم. ويلاحظ أن الإدمان على العادات الخاطئة والأكلات غير المناسبة لهذا الفصل يسبب ضعفا للطحال وتظهر آثار ذلك بشكل متدرج بدءا بحدوث نشوف للبشرة وميل للإمساك وقد يزداد الأمر فيحدث تغير في لون البشرة إلى اللون البرونزي مع حدوث صداع نصفي في الجهة اليسرى وتترافق معه قلة الشهية مع عسر الهضم وقد يزيد الأمر إلى حدوث الإمساك المزمن الذي إذا رافق ضعفا شديدا للطحال يحدث انتشار للسموم في الدم مع نقص لكريات الدم البيضاء وقد يزداد الأمر سوءا، ما يسبب حدوث أمراض جلدية جافة كالجذام أو تيبس شديد للبشرة، وقد يرافق ذلك تكسر ونقص لصفائح الدم، ومع وجود هذه العوامل لزمن طويل قد يحدث للمرء بعد سنوات الإصابة بسرطان الدم - لا قدر الله.

