آراء

احترام الوالدين، وحسن التعامل معهما، لقضية إنسانية أخلاقية بالدرجة الأولى، تعبّر عن جوهر الإنسان وحقيقته الصافية والصادقة. وللأسف، نشاهد في هذه الأيّام من قبل البعض سلوكيّات لا تمتّ إلى الإنسانيّة وقيم الدّين والأخلاق بصفة، حيث يقوم البعض بسوء معاملة الوالدين لناحية رفع الصّوت فوق صوتهم، وافتعال المشاكل معهم وعدم توقيرهم، ويصل الأمر إلى حدّ رفع اليد عليهم وإهانتهم، أو بأحسن الأحوال هجرانهم لمدّة تطول أو تقصر بحسب الظّروف.

ولقد تحدّث القرآن الكريم عن هذه القيمة الإنسانيّة الكبرى ـ الإحسان إلى الوالدين ـ حيث قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا* رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا} [الإسراء:23-25].

في الدلالة اللّغويّة، يوجد فرق بين فعل أمر «وقضى»، فمفهوم كلمة (قضاء) يختلف عن مفهوم كلمة (أمر)، فالقضاء يعني القرار، والأمر المحكم الّذي لا نقاش فيه.

وفي لسان العرب لابن منظور: قضى الأمر عليه حتمهُ، وأوجبَهُ، وألزمهُ به.

لذلك، فإنّ مجيء كلمة «قضى» جاءت تأكيداً لبيان أهميّة الإحسان إلى الوالدين، وفي مفردات القرآن للرّاغب الأصفهاني: القضاء فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاً.

نستنتج أنّ الله تعالى يؤكّد أهمية الإحسان للوالدين على نحو الالتزام والقضاء المحتوم الّذي لا نقاش فيه في أيّ ظرف من الظروف، حيث إنّ الاحترام والتّقدير مصداق بارز ومهمّ من مصاديق الإحسان، إذ كيف يعقل أن يكون المرء محسناً لوالديه، ولا يحترمهما في العمل والسّلوك والكلمة؟!

وهل من المعقول اليوم، ونحن ننتسب إلى أمّة الإسلام والقرآن، أمّة الإحسان، أن نجد مثل هذه المظاهر الّتي تعبّر عن أزمة حقيقيّة في هويّة البعض وانتمائهم إلى مفاهيم الإسلام الحقيقيّة؟ إنّ عبادة الله تعالى، تعني توحيد العبادة له، والإخلاص له، ومعايشة التّوحيد كمفهوم إسلاميّ عقيديّ منفتح على كلّ معاني العطاء والخير والإحسان، وتوحيد الله تعالى، يعني نبذ ورفض كلّ الضّغوطات الّتي تحاول أن تخضع الإنسان لشهواته ونزواته، ومنها عدم الإحسان للوالدين وجفاؤهما، وهذا يعني أن نعيش معنى الطاعة الحقيقيّة لله، بالتجسيد العمليّ الحيّ للطّاعة، عبر الإحسان للوالدين واحترامهما.

لقد أراد الله تعالى أن ينبِّه الإنسان لأهميّة الوالدين، لأنهما السبب بعد الله تعالى في تحريك عناصر الامتداد في عمق وجوده، وهذا ما ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان ويتدبّر أبعاده ومعانيه.

وفي سياقٍ متّصل، وفي معرض تفسيره للآيات الشّريفة، يقول سماحة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله (رض):

وهذا فصلٌ جديدٌ من السورة، يتحرّك في خطّ المنهج الأقوم في المبادئ الأخلاقيّة العامّة التي يريد الله لها أن تحدّد للإنسان القاعدة العمليّة الّتي تركّز شخصيّته على أساسٍ ثابتٍ في علاقته بالله وبنفسه وبالآخرين، ليواجه الحياة من خلال حدود الله الّتي أراد لعباده أن لا يتجاوزوها.

{وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّـاهُ} هذا هو الخطّ الأوّل الّذي يمثّل القاعدة العامّة الّتي تتفرّع منها كلّ الخطوط، وهو توحيد العبادة لله، من خلال ما تمثّله من الخضوع والطّاعة والاستسلام لأوامره ونواهيه في كلّ شيء، ومن التمرّد على كلّ الإرادات الأخرى التي تحاول أن تثير في داخله روح الخضوع للطغاة والمستكبرين والشّهوات والنزوات الّتي تجري في حياته مجرى الدّم في العروق، وبذلك يواجه الإنسان الأشياء والأعمال والعلاقات من هذا الموقع الّذي يضع الحدّ الفاصل بين طاعة الله ومعصيته، فيتحرّك مع الطاعة لله، لأنها التجسيد العملي الحيّ للعبادة، ويتمرّد على معصية الله، لأنها المظهر الواقعيّ للانحراف عن العبادة التوحيديّة. {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً}، وهذا هو الخط العملي الثاني الذي يثير في الإنسان الإحساس به، عندما يستشعر الإحساس بالله، فإذا كان الله هو السّبب الأعمق في وجوده، فإنّ الوالدين يمثّلان السبب المباشر لهذا الوجود، وإذا كان الله هو الّذي أنعم عليه بكلّ النعم التي جعلت لحياته قوّةً واستمراراً، فإنّ الوالدين قد عملا بكلّ ما لديهما من جهدٍ ومعاناةٍ وتضحيةٍ في سبيل تحريك عناصر الامتداد في عمق وجوده. هكذا أراد الله للإنسان أن يعي هذه الحقيقة في علاقته بهما، وأن يوحي لنفسه بالسرّ العميق الكامن وراء ذلك، والمتجلِّي في ما أودعه الله في قلبيهما من الشعور بالعاطفة والرّحمة اللّتين تتميّزان بالعطاء دون مقابل، فيعانيان الألم والتّعب، من أجل أن تتكامل حياة ولدهما وتلتذّ وترتاح، بكلّ روحٍ طيّبةٍ معطاء.

وهكذا أراد له أن يحسن إليهما بالكلمة واللّمسة واللّفتة والحركة، وبالاحتضان الرّوحيّ الّذي يحسّان به عميقاً، كاحتضانهما له في طفولته، وما ينطوي عليه من عاطفة وحبّ وحنان.

