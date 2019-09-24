مال وأعمال

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان القانون الجديد للمنافسة الذي سيعرض على مجلس الأمة في دور الأنعقاد المقبل لاقراره سيعطي سلطة اكبر للجهاز في السوق ما يسهم في جذب الاستثمارات والمستثمرين سواء المحليين او الأجانب، موضحا ان وزارة التجارة عدلت معظم القوانين التجارية القديمة، مثل قانون الشركات التجارية، والوكالات التجارية، والتأمين وغيرها من القوانين لتحسين بيئة الأعمال المحلية، ورفع مؤشرات التنافسية وسهولة ممارسة انشطة الأعمال في الكويت.

وأضاف الروضان في كلمة له صباح امس خلال تكريمه لعدد 40 موظفا من جهاز حماية المنافسة الذين اجتازوا دورات البنك الدولي الأساسية، ان جهاز حماية المنافسة من اهم الأجهزة الموجودة بالدولة، مشيرا الى انه يسهم في الحد من غلاء الأسعار من خلال تصديه للممارسات الاحتكارية التي تقع على السلع.

وذكر ان الجهاز بدأ يأخذ مكانته بشكل واضح بين اجهزة الدولة، وثقافة المجتمع بالتعامل مع الجهاز سيكون لها دور في مساندته للقيام بدوره المنوط بحماية المنافسة والتصدي للممارسات الاحتكارية بالسوق.

وأكد الاستمرار في رفع كفاءة موظفي الجهاز بعقد دورات مع البنك الدولي تعزز قدراتهم وتمكنهم من اداء الدور المنتظر منهم في حماية المنافسة التي تنتظر اسهاماتهم الميدانية خصوصاً بعد اثقال خبرتهم في كيفية التعامل مع الضبطية القضائية وكيفية دخول الموظفين للشركات وطلب البيانات والسجلات اللازمة.

وقال الروضان: أود ان انتهز الفرصة للاشادة بالروح الايجابية والتعاون المثمر الذي وجدناه لدي موظفي جهاز المنافسة، والتفاعل والاهتمام خلال ايام الدورات التدريبية التي اقامها البنك حول بناء القدرات، اقتصادياً وقانونياً.

وأضاف: كلي ثقة في انكم ستعكسون ما تعلمتموه في الدورة التدريبية من اسس للقيام بالعمل الجماعي وتقسيم الموظفين الى فرق عمل للاعتياد على هذه الطريقة، خصوصاً ان العمل الجماعي يعد من العوامل المهمة لنجاح اجهزة المنافسة بشكلٍ عام.

المسار الصحيح

من جانبه اكد رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة الدكتور راشد العجمي ان جهاز حماية المنافسة اصبح له دور ووضع اكبر في الكويت حيث ان الكثير من الشركات والجهات الاقتصادية بدأت تتعاون معنا وتلتزم بتعليمات الجهات وهذا يجعلنا في المسار الصحيح.

واوضح العجمي ان التطور في اداء الجهاز يعود الفضل فيه الى الدعم اللامحدود الذي يتلقاه الجهاز من وزير التجارة والصناعة في دفع وتطوير اداء الجهاز، وكذلك بفضل جهود اعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي للجهاز وجهود موظفي الجهاز، بالاضافة الى التعاون المثمر مع مسؤولي البنك الدولي في اعداد وتأهيل الموظفين العاملين بالجهاز.

بناء القدرات

بدوره قال المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة الدكتور عبدالله العويصي ان 40 من موظفي الجهاز اجتازوا دورة البنك الدولي الأساسية والتي استمرت على مدار العامين الماضيين، حيث شاركوا بالدورات على دفعتين.

وأكد العويصي ان من اهم بنود اتفاقية جهاز حماية المنافسة مع البنك الدولي للمرحلة الثانية هو بند بناء القدرات متمثلاً بدورات تدريبية مكثفة عن المنافسة شاملةً الجانبين الاقتصادي والقانوني، مشيرا الى ان البنك الدولي استعان بخبراء دوليين مختصين في مجال المنافسة لتقديم هذه الدورة، وكذلك بمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تناول اساليب التحقيق والمداهمات الليلية وكيفية استقطاب المعلومات.

واوضح العويصي ان من الأهداف الرئيسة لهذه الدورة هو ان يكتسب القانونيون المعرفة بالجانب الاقتصادي وبالمقابل يكتسب الاقتصاديون المعرفة بالجانب القانوني، كما ركزت على كيفية القيام بالعمل الجماعي وتقسيم الموظفين الى فرق عمل للاعتياد على هذه الطريقة، حيث يعد العمل الجماعي من العوامل المهمة لنجاح اجهزة المنافسة بشكل عام.

وأشار العويصي الى الدور البنك الدولي لدعم العاملين بالجهاز، لاسيما، وأن برنامج البنك الدولي يأتي لمساعدة الجهاز في تعزيز سياسة حماية المنافسة، واعداد وتأهيل موظفي الجهاز ليصبحوا الكوكبة الملمة باقتصاديات المنافسة بالكويت، وهو الأمر الذي نصبوا اليه لتطوير اداء ودور الجهاز.

شراكة استراتيجية

من جانبه قال الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت غسان خوجة ان الشراكة بين جهاز حماية المنافسة ومجموعة البنك الدولي شراكة استراتيجيه، لافتا الى ان هذا الجهاز هو احد اكبر المشروعات في مجال المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وعبر خوجه عن تقديره لجهود الوزير خالد الروضان شخصيا، لدعم انشاء جهاز حماية المنافسة ككيان مؤسسي متخصص، مشيرا الى ان جهاز حماية المنافسة في طريقه ليصبح نموذجا للتحول الاقتصادي، في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: بدأنا هذه الرحلة معا لجعل جهاز حماية المنافسة كيانا مؤسسيا يحمي الاقتصاد الكويتي من الممارسات المنافية للمنافسة والتي تؤثر سلبا على رفاهية المواطن الكويتي.

ولفت الى ان جهاز حماية المنافسة كيان مؤسسي مبني على اساس المهارات والقدرات البشرية اللازمة لمتابعة ورصد وتعزيز واستعادة ظروف المنافسة في الأسواق، لذلك، من الضروري الاستثمار في رأس المال البشري في الجهاز لضمان فعاليته وكفاءته.

وأكد خوجة على مواصلة البنك الدولي دعمه لجهاز حماية المنافسة وخاصة فيما يتعلق ببناء القدرات، وذلك لتحقيق مهامه فيما يتعلق بانفاذ قانون حماية المنافسة، مبينا ان هدف البنك الدولي في الفترة المقبلة الى المساهمة في تمكين الجهاز لكي يكون من اهم اجهزة حماية المنافسة في المنطقة.

وختم خوجه كلمته بتأكيد التزام البنك الدولي بتقديم اعلى مستويات الجودة لدعم جهاز حماية المنافسة خلال الأشهر المقبلة للمساعدة في تحقيق اهدافه.

