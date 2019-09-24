مال وأعمال

كشف المستشار لسفارة روسيا بالكويت واديم كوزنيتسوف ان روسيا لديها خطة استراتيجية للاستثمار في المشاريع غير التقليدية للطاقة حيث تتوسع في مشاريع الغاز كطاقة نظيفة، مبيناً ان البيئة الصناعية والانتاجية والخدمية ستعتمد على الغاز بشكل كبير وهو ما جعل روسيا تطرح استثمارات ضخمة في هذا المجال والكويت بيئة خصبة لهذا الاستثمار.

وتوقع في تصريح خاص لـالنهار ان يرتفع حجم انتاج الغاز الى 100 مليار متر مكعب بحلول 2040، حيث يتم تشييد مصنعين لتسييل الغاز في شمال روسيا هما يامال، وآركتيكا، كما يتم النظر في توسيع سخالين-2 المشروع الرئيسي لتسييل الغاز في الشرق الأقصى الروسي مؤكداً على تركيز موسكو لتوقيع اتفاقيات التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة في الكويت والخليج والمنطقة العربية.

واضاف ان هناك مساعي للتعاون مع المستثمرين والشركات الكويتية والخليجية والشرق اوسيطة في مجالات التكنولوجيا للانترنت والفضاء وتقنية الزراعة ومنتجاتها خاصة وان الكويت مقبلة على مشاريع في الشمال، مبيناً ان الشركات الروسية لديها الاستعداد لتوجيه خبراتها نحو السوق الكويتي والخليجي حيث تركز روسيا على تعظيم الاستثمارات والتبادل التجاري في ضوء دعم استقرار المنطقة سواء بالتمويل للمشاريع او التشغيل والانتاج.

وقال ان روسيا من اكبر الدول المصدرة للقمح والمنتجات الغذائية الحيوية ولديها تعاون مع الخليج في المملكة العربية السعودية والكويت ومصر وهناك تعاون في مجالات متعددة بين الكويت وروسيا ونسعى جاهدين من خلال الللجنة المشتركة الكويتية الروسية الوزارية لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين بما يحقق التطور والتقدم الانتاجي والصناعي للاستثمار في مجالات متنوعة تخدم تنويع مصادر الدخل الكويتي.

ولفت الى ان الصناديق السيادية في الخليج خصصت 20 مليار دولار للاستثمار في روسيا. وهناك توسع استثماري بين روسيا والصين والهند وبعض بلدان الشرق الأوسط في النفط، والنقل، واللوجستيك، والبنية التحتية للمواصلات، والتعدين والرعاية الصحية.

وأوضح ان الكويت لديها تطورفي قطاع التعليم الخاص ويمكن للجامعات الروسية ان تستثمر بالكويت والشرق الأوسط خاصة بعدان تزايدت معدلات الطلاب التي تتجه للتعليم الجامعي في استراليا خلال الخمس سنوات الماضية مؤكداً ان الاستثمار في هذا القطاع يسهم في تنويع مصادر الدخل كون الدول المتقدمة تبني استراتيجات كبيرة علي الاستثمار في التعليم.

