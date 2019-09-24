مال وأعمال

اغلقت البورصة امس تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 52?2 نقطة ليبلغ مستوى 5728?8 نقطة بنسبة ارتفاع 0?92 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 200?5 مليون سهم تمت من خلال 9054 صفقة نقدية بقيمة 62?7 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 18?5 نقطة ليصل الى مستوى 4703?8 نقطة بنسبة 0?4 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 67?3 مليون سهم تمت عبر 2642 صفقة نقدية بقيمة 5?7 ملايين دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 68?6 نقطة ليصل الى مستوى 6253?7 نقطة بنسبة 1?11 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 133?2 مليون سهم تمت عبر 6412 صفقة بقيمة 57 مليون دينار. وكانت شركات سكب ك وكفيك وقابضة م ك والسورية ووربة ت الأكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم اهلي متحد وخليج ب وبيتك وصناعات وارزان الأكثر تداولا في حين كانت شركات اسمنت خليج وكامكو وتمدين ع والمعدات واسيا الأكثر انخفاضا.

