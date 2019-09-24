مال وأعمال

حذرت اتحادات صناعة السيارات الاوروبية من «زلزال اقتصادي» في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بشكل غير منظم. جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه 23 اتحادا اوروبيا لصناعة السيارات وفي اطار التحذيرات المتواصلة من قبل قطاع صناعة السيارات في اوروبا من «بريكست» غير منظم في نهاية اكتوبر المقبل. وقال البيان ان التبعات «الكارثية» التي قد تلحق بقطاع صناعة السيارات في اوروبا حفزت الاتحادات المختلفة على مطالبة دول الاتحاد الاوروبي من جهة وبريطانيا من جهة اخرى على اتخاذ الخطوات اللازمة من اجل الحيلولة دون خروج بريطاني غير منظم من الاتحاد الاوروبي. ونقل البيان عن رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات «في دي ايه» بيرنهارد ماتيس القول ان خروجا غير منظم لبريطانيا سيعني «عقبات بيروقراطية كبيرة» امام جميع شركات صناعة السيارات في اوروبا.

اما رئيس الاتحاد الفرنسي للسيارات «سي سي اف ايه» كريستيان بيجو فقد قال ان عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي «ليست مشكلة بريطانية فحسب لأن «بريكست» غير منظم سيلحق الضرر بجميع شركات صناعة السيارات في اوروبا».

