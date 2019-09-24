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لندن -«رويترز»: قال مصدر مطلع على أحدث التطورات لرويترز إن السعودية استعادت حوالي 75 في المئة من فاقد إنتاج النفط الخام الناجم عن هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية وستعود إلى كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

وقال المصدر إن إنتاج النفط السعودي من خريص يفوق الآن 1.3 مليون برميل يوميا، بينما الإنتاج الحالي من بقيق عند حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وأوقفت الهجمات على منشأتي خريص وبقيق، وهما من كبرى المنشآت النفطية في المملكة، 5.7 ملايين برميل يوميا أو أكثر من نصف إنتاج المملكة من النفط. ويقول المسؤولون السعوديون إن الإنتاج سيعود بكامل طاقته بنهاية سبتمبر

- ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد في المئة بفعل شكوك حيال مدى سرعة استئناف السعودية إمدادات الخام بالكامل بعد هجوم على أكبر منشأة معالجة في المملكة واستمرار التوترات الشديدة في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 65.50 دولاراً للبرميل، وسجل عقد أقرب استحقاق 65.04 دولاراً مرتفعا 76 سنتا بما يعادل 1.18 في المئة .

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.73 دولاراً للبرميل، بزيادة 64 سنتا أو 1.1 في المئة بعدما سجل في وقت سابق 59.39 دولاراً.

ورغم جهود السعودية، ، لطمأنة الأسواق العالمية على قدرتها استئناف الإنتاج بالكامل في نهاية الشهر الحالي بعد الهجوم الذي وقع في منتصفه، فإن شكوك العملاء والتجار مستمرة.

وغيرت أرامكو السعودية المملوكة للدولة بعض الشحنات إلى أنواع خام أخرى وأرجأت تسليم شحنات خام ومنتجات مكررة للعملاء لعدة أيام بعد الهجوم.

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بعد الهجوم، وقال البنتاجون إنه أمر بنشر قوات إضافية في منطقة الخليج لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للسعودية.

