مال وأعمال

أعلنت شركة بيتك للتأمين التكافلي عن طرح « التأمين المنزلي الشامل» الذى يوفر حماية للمباني السكنية ومحتوياتها ضد أي حوادث تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره طبقا للتغطيات التأمينية التى تصل الى نصف مليون دينار، باقساط سنوية تبدأ من 25 ديناراً إلى 500 دينار حسب حجم التغطيات، وذلك ضمن جهود الشركة لتقديم خدمات جديدة وتعزيز محفظتها التأمينية لتشمل مجالات متنوعة وثيقة الصلة باهتمامات وحياة العملاء اليومية وبتغطيات تأمينية منافسة من شأنها تدعيم الحصة السوقية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيتك للتأمين التكافلي قتيبة النصف ان خدمة «التأمين المنزلي الشامل» برنامج معتمد من الهيئة الشرعية يوفر الحماية طبقا للتغطيات التأمينية الممنوحة وحسب الشروط والاستثناءات الموضحة في وثيقة التأمين ، مشيرا إلى أن وثيقة التأمين المنزلي الشامل تتضمن مجموعة من التغطيات التأمينية الاساسية مثل : الحريق والانفجارات والصواعق والزلازل والعواصف والفيضانات ، والشغب والاضرار العمدية ، اوطفح خزانات المياه اوالاجهزة او المواسير، الارتطام او الاصطدام بالمنزل ويتضمن الحيوانات اوالسيارات والمركبات والطائرات او أي اجهزة اخرى اوما يتساقط منها .بالإضافة إلى التغطيات الخاصة مثل السرقة والمسؤولية تجاه الغير وتجاه خدم المنازل ومحتويات الثلاجة والادوات الصحية والزجاج بالاضافة الى الايجار والمصاريف الاضافية للسكن البديل، مشيرا الى ان المستندات المطلوبة لوثيقة التامين تشمل الاوراق الثبوتية وشهادة بقيمة البناء وقيمة محتويات المنزل.

واكد النصف استمرار الشركة في تطوير وثائقها للتأمين، وادخال تعديلات مبتكره عليها، لتحقق المزيد من المزايا للفرد والعائلة والمجتمع ، كما تم اعادة هيكلة اسعار الوثائق لتحقيق مزيد من التنافسية والملائمة مع إمكانيات وقدرات شرائح العملاء المختلفة ، وقد تمت زيادة البرامج لتتناسب مع جميع الشرائح، حيث تواصل شركة «بيتك تكافل» سعيها الدائم لخدمة عملائها واستخدام الوسائل التقنية الحديثة لتحقيق ذلك، بما يعزز دور ومكانة الشركة في السوق بشكل عام، وفي سوق التأمين التكافلي بشكل خاص، عبر الاستمرار بسياسة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمة، والاهتمام بالعميل.

