مال وأعمال

تُوجت جهود شركة ناقلات النفط الكويتية والعاملين بها وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة للشركة بدر الخشتي بتكريمه من قبل منظمة التجارة البحرية للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية (Seatrade Maritime Middle East, Indian Subcontinental & Africa)، من خلال تقديم جائزة Lifetime achievement Award له، وذلك ضمن فعاليات حفل الأسبوع البحري الذي أقيم في دبي. لقد تم تقديم هذا التكريم له تقديراً لإنجازاته المتميزة والملموسة في السنوات التي تولى بها منصب تنفيذي للشركة ولتوليه ولفترات متعاقبة منصب رئيس مجلس إدارة الشركة والتي تم خلالها تحقيق إنجازات عديدة للشركة على المستوى الإقليمي والعالمي في الصناعة البحرية ، أضف إلى ذلك خبراته السابقة النابعة من تقلده لعدة مناصب قيادية في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ، على سبيل المثال لا الحصر ، فقد تولى الخشتي منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج ، والعضو المنتدب للصحة والسلامة والبيئة في مؤسسة البترول الكويتية.

كما حصلت الشركة على جائزة الاستثمار في العنصر البشري (Investment in People) من منظمة التجارة البحرية للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية (Seatrade Maritime Middle East, Indian Subcontinental & Africa) خلال الحفل الذي أقيم في دبي بتاريخ 28/10/2018.

