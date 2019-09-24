مال وأعمال

لندن - «كونا»: أعلنت شركة (توماس كوك) للسياحة والسفر البريطانية افلاسها ما اثار اضطرابات في عدد من المطارات العالمية بسبب تضرر مئات الآلاف من المسافرين.

واعرب الرئيس التنفيذي للشركة بيتر فانكهاوزر في بيان صحافي عن الاعتذار لعملاء الشركة ولآلاف الموظفين الذين فقدوا وظائفهم لإفلاس الشركة مشيرا الى عدد موظفي الشركة في مختلف أنحاء العالم والذي يبلغ 22 الف موظف من بينهم تسعة آلاف منهم في المملكة المتحدة وحدها.

وعبر فانكهاوزر عن حزنه لانهيار احدى اقدم وأكبر الشركات المتخصصة في السياحة بالعالم حيث كانت تعمل في هذه الصناعة منذ 178 عاما.

على صعيد متصل أعلنت الحكومة البريطانية في بيان صحافي انها استأجرت 45 طائرة لإعادة مواطنيها العالقين في عدد من الدول في خطوة وصفتها بانها اكبر عملية اجلاء منذ الحرب العالمية الثانية.

وكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن رفضه طلبا قدمته شركة (توماس كوك) بإقراضها مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني (187 مليون دولار) لانقاذها من الإفلاس.

وتضررت شركة توماس كوك من تراكم ديون بلغت 1?7 مليار جنية إسترليني (2?1 مليار دولار) اضافة الى المنافسة الشرسة من قبل المواقع الإلكترونية لها.

