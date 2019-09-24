مال وأعمال

أعلنت شركة أبيار للتطوير العقاري عن صدور حكم محكمة التمييز (غرفة المشورة)، لصالح شركة أروب المحدودة، وذلك في دعوى «ندب خبير»، والخاصة بطلب وقف نفاذ حكم استئناف.

وقالت «أبيار» في بيان للبورصة إن المحكمة حكمت بإلزام «أبيار» سداد مبلغ قدره 495.97 ألف دينار (1.64 مليون دولار) لصالح «أروب»، والذي يمثل حصة الشركة وشركة أخرى زميلة.

وأوضحت الشركة أن منطوق حكم التمييز جاء بقرار موافقة بوقف النفاذ لحين البت في الطعن، وقرار آخر بعدم قبول الطعن.

وأفادت «أبيار» أن الحكم من شأنه أن تنعكس الالتزامات المالية الفعلية التي تخص الشركة والبالغة 220 ألف دينار في البيانات المالية للشركة عند سداد المبلغ، علماً بأن «أبيار» سوف تسعى لتسوية المبلغ مع «أروب».

