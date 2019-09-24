مال وأعمال

أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أن الصناعة عليها أن تواجه التحديات الخارجية المتراكمة، وعلى رأسها البيئة الاقتصادية العسيرة وأثر التطور التقني وتغير توقعات العملاء واحتياجاتهم، وأن تجتهد في كسب ولاء عملائها وخلق القيمة، وأن تتحلى بالكفاءة والمرونة والصلابة وأن تستقطب خيرة المواهب، بالاضافة الى دور المؤسسات الداعمة مثل المؤسسات التعليمية والرقابية من أجل أن تنجح في صياغة مستقبلها.

وأوضح محافظ المركزي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «صياغة المستقبل» الذي أقيمت فعالياته أمس تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبحضور رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، أوضح أنه على البنوك أن تبادر التحديات الحالية بقرارات جريئة لتحافظ على موقعها في المستقبل، فهي اليوم عند مفترق بين طريقين لا ثالث لهما:

فاما أن تتشبث بما ألِفته من عمل متغافلة عن كل ما يحيط بها من تحديات الى أن تفقد سيادتها على هذا المجال ويزحزحها عن صدارته منافسوها الذين يتزايدون عددا ويتباينون نوعا، ما بين شركات الاتصالات وعمالقة التقنية وشركات التقنيات المالية، فيما يتقاطر العملاء على ما يقدمه المنافسون من حلول وخدمات، كما رأينا في صناعات أخرى، وحينها سوف تُدفَع البنوك دفعا الى حافة السوق.

واما أن تضرب الصناعة المصرفية في هذه التغييرات بسهمها لترسم صورة مغايرة، على أن بنوك الغد سوف تكون مختلفة كليا عن مثيلاتها اليوم، أقرب للعميل وأسبق في التنبوء باحتياجاته وتلبيتها، وأبرع في الاستفادة من التقنيات، وبالتالي أكثر ربحية وأعلى كفاءة وأوسع قدرة على مواجهة تحديات المستقبل: الاقتصادي منها والاجتماعي، خطوات صعبة ولكنها ضرورية لنتمكن مجتمعين من صياغة مستقبل الصناعة المصرفية.

بنية رقمية

وأوضح المحافظ أن بنك الكويت المركزي يعد البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، حيث نطور مشروع بنية تحتية على أحدث المستويات، أسميناها «نظام الكويت الوطني للمدفوعات» وهو مشروع يتألف من ثمانية نظم متطورة توفر خدمات الدفع الآني في بيئة آمنة آمنة وداعمة للتقنيات المالية.

أما على مستوى الاجراءات الرقابية فاننا نعيد هندستها ونعمل على تحقيق مزيد من التحول الرقمي في جميع أعمال الرقابة، اضافة الى ذلك نعمل على مبادرات مثل الاطار المصرفي المفتوح، كما أننا في صدد اطلاق اطار عمل «اعرف عميلك» الالكتروني، الذي سيتيح لأي فرد فتح الحسابات المصرفية الكترونيا بسهولة وكفاءة.

جهات رقابية

وأما فيما يخص التعاون مع الأطراف المعنية الأخرى، فيتعاون بنك الكويت المركزي مع عديد من الجهات الرقابية على المستوى العالمي والاقليمي والمحلي، ومن الأمثلة على ذلك: التعاون على مستوى الوطن العربي لتطوير نظام تسوية المدفوعات العربي، وعلى مستوى الخليج العربي هنالك نظام تسوية المدفوعات الخليجي وكذلك اطار عمل الأمن السيبراني على مستوى دول الخليج العربي لتبادل سريع لمعلومات الأمن السيبراني حماية للنظام المصرفي في دول المجلس، وأما على المستوى المحلي، فاننا على تعاون وثيق مع عدد من الهيئات والجهات الحكومية مثل هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

استقطاب المواهب

وكما هو الحال في البنوك، تحتاج الجهات الرقابية كذلك استقطاب المواهب وتنميتها، ولذلك نجتهد في بنك الكويت المركزي لتحقيق مزيد من تطوير الكفاءات وبناء القدرات لضمان تقديم الدعم التقني اللازم للصناعة، فخلال العام الماضي فقط التحق 1353 من موظفينا ببرامج تدريبية متخصصة بلغ عددها 232 برنامجا.

تطوير الشباب الكويتي

وأعلن عن اطلاق مبادرة «كفاءة لتطوير الشباب الكويتي» بالتعاون مع البنوك الكويتية وباشراف معهد الدراسات المصرفية، وتضم مجموعة من البرامج المتطورة المصممة خصيصا لاحتياجات الصناعة مثل الدراسات العليا والأمن السيبراني وادارة المخاطر والتدقيق الشرعي وغيرها، لتزويد فريقنا والعاملين في القطاع المصرفي عموما بأحدث المعارف والخبرات، ونعتز بالدور الذي يؤديه معهد الدراسات المصرفية في هذا المجال، حيث يقدم برامج متخصصة استفاد منها في العام الماضي وحده 4762 متدربا، كما نفخر بأن الكويت تحتضن مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط الذي يقدم برامج قيمة للمتدربين من أبناء الوطن العربي كافة، وقام في العام الماضي وحده بتدريب 1477 متدربا بكلفة تبلغ 9.1 ملايين دولار.

مفترق طرق

وقال ان الظروف المحيطة بنا ليست ظروفا اعتيادية على الاطلاق، فالصناعة المالية اليوم تقف على مفترق طرق، تحالفت عنده جملة من التحديات الداخلية والخارجية لتشكل عاصفة عتيّة، لن يعصمنا منها التشبث بنهج العقود الماضية، بل يجب على الصناعة أن تنصهر في قالب جديد ينسجم والمستقبل.

وأضاف أغتنم اجتماعنا لأشارككم بعض الرؤى حول مستقبل الصناعة المصرفية وتطورها، متناولا ثلاثة جوانب أساسية، تبدأ بعرض وجيز للتحديات الأساسية التي تعترض الصناعة المصرفية اليوم وأهمية المبادرة الى مواجهتها، أعرِّج بعده على مستقبل الصناعة والجوانب التي يتعين على المصارف التركيز عليها لتحافظ على مكانتها، وأخيرا أتطرق الى دور المؤسسات المعنية بتمكين الصناعة المصرفية وما يتعين عليها تقديمه من دعم للصناعة المصرفية في مسيرة تطورها.

صناعة مصرفية

واستعرض محافظ المركزي التحديات الأبرز أمام الصناعة المصرفية اليوم وهي:أوضاع الاقتصاد العالمي وثورة التقنيات المالية الحديثة والتغيرات المتسارعة في توقعات العملاء واحتياجاتهم.

الاقتصاد العالمي

ومن العناصر المؤثرة في مستقبل أوضاع الاقتصاد العالمي دور السياسات النقدية، فلقد كان النمو الاقتصادي طيلة العقد الماضي مدفوعا بجملة من السياسات النقدية غير التقليدية، قادت جهود انتشال الأسواق من الأزمة المالية العالمية بتوفير السيولة وبيئة اقتراض منخفض الكلفة، الا أن ثمن ذلك لم يكن زهيدا على الاطلاق، فقد سمحت معدلات الفوائد المنخفضة للدين العالمي بأن يحلّق فوق مستوى 246 تريليون دولار، أي ما يقارب 320 في المئة من الناتج الاجمالي العالمي.

تقنيات حديثة

وأضاف أن التحدي الثاني الذي يتعين علينا مواجهته هو أثر التقدم التقني الهائل على الصناعة المصرفية، فالتقنيات المالية الحديثة تتطور بسرعة هائلة، ويتلقفها الجميع بذات السرعة، بيد أنها في تطورها تغير وجه الاقتصاد وتعيد صياغة عديد من الصناعات التقليدية، حيث تغير نظم الدفع الالكتروني، وتطبيقات الهواتف الذكية، وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وتقنيات سلسلة البيانات طرق عمل البنوك وتفاعلها مع عملائها.

حتى ان شركات التقنيات المالية قد بدأت بالفعل تحل محل عديد من مؤسسات الوساطة المالية، وبحسب شركة ماكينزي فان خمسا من مجالات العمل المصرفي الرئيسية هي الأكثر عرضة لهذا التحول وهي: تمويل الأفراد الاستهلاكي، والرهن العقاري، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمدفوعات، وادارة الثروات. مما يهدد 40% من عوائد البنوك بحلول عام 2025.

تغيرات متسارعة

وأما التحدي الثالث فهو التحول الكبير في توقعات العملاء واحتياجاتهم، فعملاء المصارف اليوم على ثقافة رقمية عالية، ويتوقعون الحصول على الخدمات المالية أنّى أرادوا، ولعل من أسباب ذلك العدد المتنامي لأبناء جيل الألفية، حيث يُقدّر أن يكون هؤلاء عما قريب أكبر شريحة من عملاء البنوك، فعلى سبيل المثال تبلغ في الكويت نسبة أبناء جيل الألفية ومن هم أصغر سنا 58% من اجمالي السكان، ولا شك أن لهم سلوكهم الخاص وسماتهم المغايرة لسمات الأجيال السابقة، حيث يبدي 57% من أبناء جيل الألفية استعدادهم للتحول من البنوك الى منصات مالية رقمية، بيد أنها ليست سمة قاصرة على هذا الجيل، ففي عام 2018 كان 72% من التواصل ما بين البنوك والعملاء عبر القنوات الرقمية، ووجد أن 82% من العملاء يلجؤون أولا الى الانترنت عند رغبتهم في الحصول على خدمة أو منتج جديد، ولذلك على البنوك أن تولي وجهها شطر العالم الرقمي، وعليها أن تعتبر من الدروس التي تلقتها صناعات أخرى مرت بهذه التحولات، مثل صناعة الهواتف المتنقلة.

صياغة المستقبل

لا تترك التحديات التي تتربص بالصناعة المالية مجالا للشك في حاجتها الى أن تعيد صياغة ذاتها، ولكن كيف لصناعة نُحتت ملامحها على مدى قرون، أن تبدأ مثل هذه الرحلة؟

لا أزعم أن لدي الجواب القاطع، ولكنني أعتقد أن على البنوك أن تخوض خمس معارك هي: كسب الولاء، خلق القيمة، رفع الكفاءة، تعزيز المتانة، استقطاب المواهب.

ففي المعركة الأولى «كسب الولاء»، يتعين على البنوك الاختيار بين دور تكون فيه وثيقة القرب من عملائها تلبي متطلباتهم وتنصت لاحتياجاتهم، وبين دور تكتفي فيه بادارة حساباتهم، وفي هذه الحالة فلتنتظر استبدالها وتخلي العملاء عنها.

وواقع الحال اليوم يقول ان الصناعة المصرفية تتقهقر في هذه المعركة، فبين العلامات التجارية العشرين الأكبر قيمة في العالم لا يوجد اليوم أي بنك، وليس في امكان البنوك اليوم أن تعوّل على ولاء العملاء كمعطى مسلم به، فقد وجدت دراسة حديثة أجرتها شركة «أكسنتشر» على عملاء البنوك أن أكثر من 40% تلقوا خدمات مالية من مؤسسات غير مصرفية خلال العام الماضي.

ولأن كل معركة تستوجب حشد خيرة الجنود والقادة، فان المعركة الخامسة التي تخوضها الصناعة هي معركة استقطاب المواهب، فالانسان محور كل عمل، ورأس المال البشري هو ما يجمع كل أجزاء الصورة فيمنحها قيمتها ومعناها.

وبينما تمضي الصناعة المصرفية في تحولاتها الجوهرية تحتاج البنوك الى توسيع دائرة الكفاءات التي توظفها لتشمل مواهب جديدة، تتمتع بالمهارات اللازمة للمستقبل وتتناغم مع تحولات الصناعة وتتحلى بفهم أفضل لتغيرات ميول العملاء ورغباتهم.

في المستقبل القريب، لن تقتصر البنوك على تعيين المؤهلين في الاختصاصات المالية، ولكنها سوف تحتاج أيضا الى مختصين في علم تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وتنمية خبرة العملاء، حتى انها قد تحتاج الى مختصين في علم النفس والفلسفة ومزيج من المجالات الأخرى التي يمكنها أن تمنح المؤسسة أفقا أرحب وبصيرة أعمق.

مؤسسات تعليمية

فعلى المؤسسات التعليمية دور حيوي في اعداد خريجيها لوظائف الصناعة المصرفية المستقبلية، اعدادا لا يقتصر على الدراسات التقليدية في مجالات التمويل والاقتصاد وادارة الأعمال، ولكنه يشمل أيضا معارف ومهارات جديدة مثل الابتكار المالي والتقني، ذلك أن وظائف المستقبل ستختلف كليا عن مثيلاتها اليوم، فبحسب تقرير حديث أعده المنتدى الاقتصادي العالمي حول مستقبل الوظائف، فان 75 مليون وظيفة ستموت بحلول عام 2022، فيما تولد 133 مليون وظيفة جديدة.

دور الجهات الرقابية

أما الشق الثاني من الدعم الذي تحتاجه البنوك في مسارها التحولي فيقع على كاهل الجهات الرقابية، التي عليها أن تحقق توازنا دقيقا في احدى كفتيه حماية العملاء وترسيخ معايير الرقابة الحصيفة والممارسات الاشرافية الرصينة وحماية الاستقرار النقدي والمالي، وفي الأخرى تحفيز نمو الصناعة وتشجيعها على الابتكار. وفيما تمضي الصناعة في مسارها التحولي، يتعين على الجهات الرقابية التركيز على ثلاثة مجالات أساسية: دعم الابتكار، تعزيز التعاون، بناء القدرات وهي مبادئ نؤمن في بنك الكويت المركزي ايمانا عميقا بأهميتها، ومنها تنطلق مبادراتنا لأداء دورنا الممكن للصناعة والمحفز لتقدمها.

