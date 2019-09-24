مال وأعمال

أوضح رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي بيتك حمد المرزوق أن البنك قام بتطوير البنية التحتية لديه، حيث تم تأسيس ما يعرف بـ البنك الرقمي في تركيا، والذي حقق نمواً جيداً هناك، والذي بلغ حجمه حتى الآن مليار ليرة تركية، مشيراً الى أن بيتك يتطلع لتنفيذ هذه الفكرة في دول اخرى يعمل بها، وأن هناك ترحيباً من البنك المركزي الكويتي لتطبيقها بالسوق المحلي.

وقال ان قيام بعض شركات الاتصالات بتقديم الخدمات المصرفية لعملائها، وهو الأمر الذي يمثل هاجساً امام البنوك ومحفزاً لها لتطوير وتنويع خدماتها المقدمة للعملاء، بأقل كلفة ممكنة وبأعلى مستوى من الجودة.

وأشار المرزوق الى أن بيتك يهدف للتوسع في عملياته بالشرق الأوسط وأوروبا، من خلال خدمات البنك الرقمي أو عبر تقديم خدمات متنوعة عبر الأونلاين، وأن البنك سيقوم بتوظيف امكانياته لتقديم خدمات متطورة للعملاء. وبسؤاله عن توقعاته لحدوث اندماجات بين شركات الاتصالات والبنوك بالمستقبل، قال المرزوق: هذا أمر وارد، ولدينا شركات واعدة في تقديم خدمات الاتصالات بالمنطقة، وبالنهاية نحن نسعى لتقديم خدمات متطورة للعملاء.

وحول اخر تطورات اندماج بيتك والاهلي المتحد، قال انه لا يوجد أي جديد فيما تم الافصاح عنه اخيرا، والخاص بموافقة مجلس ادارة البنكين على معدل تبادل الأسهم بعد دراسة الفحص النافي للجهالة، وموافقة الجهات الرقابية التابعة، وانه لا يوجد هناك ما يدعو لتغيير معدل تبادل الأسهم بين البنكين، مشيراً الى ان الامر الأن امام الجهات الرقابية في الكويت والبحرين، وننتظر خلال الفترة المقبلة الاجابة على طلباتنا. وأضاف المرزوق أنه لا يعتقد أن الاندماج سيستغرق اكثر من عام من الان، مشيراً الى ان الامور تسير بشكل جيد حالياً وسيتم الافصاح عن اي تطورات فور حدوثها.

وبسؤاله اذا كان هناك تخوف من مصير البنوك الاسلامية الأخرى عقب هذا الاندماج، قال ان الاندماج سيخضع لقواعد المنافسة المطبقة على باقي البنوك، وهناك قانون لحماية المنافسة بالكويت ستخضع له عملية الاندماج.

وحول فرص التوسع داخل السوق المصري عقب الاندماج، قال المرزوق إن أي بنك لدية رغبة في التوسع الاقليمي، وأن السوق المصري واعد ويأتي ضمن ركائز هذا التوسع ولدينا اهتمام بالسوق المصري.

