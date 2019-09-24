مال وأعمال

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، إن قطاع الخدمات المالية يشهد تطوراً سريعاً، وهو الأمر الذي يجعل من الصعب على اطراف فاعلة في هذا القطاع الاحتفاظ بمكانة قيادية وفي بعض الحالات صعوبة في مواكبة تلك التطورات.

وأشارت في كلمتها خلال المؤتمر المصرفي العالمي «صياغة المستقبل» الذي عقد أمس تحت رعاية بنك الكويت المركزي، إلى أن عملية التحول التكنولوجي سينتج عنها رابحون وأيضاً خاسرون، ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً اليوم هو كيف يمكن للبنوك الانتقال بنجاح إلى نموذج تشغيل جديد وكذلك كيف تبقى في الصدارة وتتجنب التخلف عن الركب. وأضافت أن حجم وتواتر القفزات التكنولوجية التي نعيشها اليوم تعني أننا نشهد أسرع وتيرة للتطور في جميع القطاعات تقريباً، موضحة في الوقت نفسه أن التحول الناجح لأي قطاع يعتمد على مدى فهم الاتجاهات المؤدية إلى التغيير، والأهم من ذلك القوى الكامنة وراء تلك الاتجاهات.

وأكدت البحر على أن تجارب القطاعات الأخرى تحتم علينا التعلم والاستفادة من تأقلم قطاعات مع التغيير من خلال فهم الاتجاهات الناشئة و في المقابل، معظم من قاوموا التطور واحتفظوا بنموذج أعمال غير مرن كان مصيرهم الفشل. وأشارت البحر إلى أن نموذج أعمال الوطني لا يتوقف عن التغيير طوال الوقت، مبينة أنه ينبغي أن يتمتع نموذج العمل الجيد بالمرونة الكافية لتعزيز التطور المطلوب وذلك لاستيعاب تحول اتجاهات السوق دون أن يفقد تركيزه الاستراتيجي.

وأكدت البحر أهمية تمتع قادة الأعمال برؤية ثاقبة تمكنهم من تصور تغير اتجاهات الاقتصاد الكلي والقطاع الخاص حتى يعطيهم ذلك ميزة وأفضلية تنافسية.

وبينت البحر أن التركيبة السكانية والتكنولوجيا يشكلان الآن أهم القوى التي تؤثر على مستقبل الخدمات المالية وخاصة البنوك، مؤكدة على أن تلك العناصر ستواصل التأثير على مستقبل صناعة الخدمات المالية لفترة طويلة. وأضافت البحر أن الأسواق حالياً توجد بها اتجاهات ديموغرافية مختلفة تتراوح ما بين ارتفاع أعمار السكان في الاقتصادات المتقدمة إلى صغر سن السكان وتزايد مطالبهم في الأسواق الناشئة والصاعدة، مشيرة إلى أن اتجاهات السكان تختلف جذرياً عند مقارنة المناطق الحضرية بالريفية، وعلى الرغم من ارتفاع متوسط العمر المتوقع للسكان في العديد من الأسواق إلا أن توزيع الثروة والقوى العاملة آخذين في التغير أيضاً. وأوضحت البحر أن تلك الاتجاهات تشكل مستقبل القطاع المالي نظراً لخلقها فرصاً للنمو في قطاع البنوك، مبينة في الوقت نفسه أن تلك الاتجاهات تخلق أيضاً تحديات في ظل تغير سلوكيات واحتياجات العملاء، لا سيما مع تحويل المنتجات والخدمات إلى سلع متشابهة دون تمييز.

وسلطت البحر الضوء على فئة الشباب في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكدت على أنه وبالرغم من وجود بعض الاختلافات في كثير من الاحصائيات إلا أنها تشير بصفة عامة إلى أن نصف سكان المنطقة تقل أعمارهم عن سن 30 عاماً فيما يشكل ذلك تحدياً كبيراً لجميع قطاعات الخدمات التي تتطلب أعمالها تلبية احتياجات العملاء من الشباب.

