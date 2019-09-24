مال وأعمال

أشار الرئيس التنفيذي للمجموعة في «بيتك» مازن الناهض إن الصناعة المصرفية تعيش تحولاً تقوده التكنولوجيا بحيث لم يعد هذا التحول خياراً بل ضرورة تستدعي تكثيف الجهود على الصعيدين العملي والتشغيلي، مشيراً إلى أن هذا التحول امتد ليطال صناعات وابتكارات عديدة وليس البنوك فحسب.

وقال أحرزت دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً كبيراً قياساً ببقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التكيف مع التحول الرقمي والاستفادة منه. إذ يشكل الاقتصاد الرقمي 8% في البحرين و5.1% في الكويت، وأقل من 1% في عُمان وقطر. وفي الكويت، من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الابتكار الرقمي «برامج وخدمات ذكية» 293 مليون دينار أو ما يعادل 989 مليون دولار، ومن المرتقب أن تسهم رؤية الكويت 2035 في رفع مستوى الرقمنة. وأضاف من بين الاتجاهات البارزة الأخرى في الصناعة المصرفية التي تحدث عنها الناهض أيضاً تكنولوجيا الخدمات المالية (فنتك)، التي يُقّدر حجمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـملياري دولار، ومن المتوقع أن تشهد نمواً سنوياً بقيمة 125 مليون دولار بحلول عام 2022.

