مال وأعمال

أكد محافظ بنك البحرين المركزي، رشيد المعراج، أننا لا زلنا نمضي خلف الركب قليلاً، مبيناً أنه عندما تم إطلاق تطبيقات التكنولوجيا المالية في البحرين منذ 3 سنوات واجهت مثل هذه التكنولوجيا تحديات على مستوى العقلية التي تدار بها. وشدد المعراج على ضرورة أن تحقيق الجهات الرقابية والتنظيمية التغيير في ذاتها لأنه من الصعب مواجهة التحديات في ظل عدم إحداث تغيير حقيقي يواكب الواقع، مبيناً أن دور البنك المركزي يتمحور في تحديد الرؤية ولعب دور ريادي في تيسير هذه التحولات لاسيما على مستوى التكنولوجيا المالية مع تقديم المنتجات والخدمات المناسبة. وفي ما يخص العملات الرقمية، أشار المعراج إلى أن القلق سيظل يكتنف الجهات الرقابية إزاء هذه العملات كونها تضع أمامنا الكثير من التحديات وخصوصاً على مستوى الاستقرار المالي.

