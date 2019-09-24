مال وأعمال

قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» فيصل العيار: ان التوترات الجيوسياسية الأخيرة ستؤثر في بيئة الأعمال بالكويت والخليج، مشيراً الى أنه سيكون هناك تأثير على الاقتصادات الخليجية بنسبة «مليون في المئة»، متوقعاً ان يكون تأثير هذه التوترات وقتياً ولن يدوم طويلاً.

وحول مدى جاذبية بيئة الأعمال داخل الكويت، قال العيار: «المشكلة والعلة فينا، آملاً أن يتغير الفكر الحكومي خلال المرحلة المقبلة، ويكون مشجعاً للقطاع الخاص».

وأضاف العيار أنه ليس متشائما فيما يخص بيئة الاستثمار والعمل بالكويت، مشيراً الى ان مجموعة «كيبكو» تعمل على الفرص الاستثمارية التي تتوافر لديها في الكويت، وان هناك بعض الفرص الواعدة في السوق الكويتي، مشدداً على ان القطاع للخاص الكويتي قادر على الاستثمار، ولكنه لا توجد فرص حقيقية أمام، مشيراً الى ان دخول شركة المشاريع في مشروعي حصة المبارك وارض خباري هو مجهود فردي من المجموعة وليس فرصا تم طرحها من قبل الحكومة.

وحول التشريعات المطلوب توافرها من الدولة لتشجيع القطاع الخاص، قال ان هناك الكثير من التشريعات، وأن المطلوب هو تطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع. وحول مشروع حصة المبارك، قال العيار إن المشروع يضم 82 قطعة أرض للبناء منها 71 تحت الانشاء. وبسؤاله عن الاستحواذ على شركة جلوبل واذا كانت هناك فرص اخرى مماثلة، قال العيار: «نحن لا نتوقف عن دراسة الفرص داخل الكويت وخارجها، وان التركيز من قبل كيبكو على اسواق المنطقة الاقليمية ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بها، ولدينا القدرة على الدخول في اي فرص مناسبة بالمستقبل».

