مال وأعمال

شارك بنك الكويت الدولي «KIB» في «المؤتمر المصرفي العالمي: صياغة المستقبل» الذي عقده بنك الكويت المركزي تحت رعاية حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد، وذلك في فندق فورسيزونز الكويت. ولقد ناقش المؤتمر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها القطاع المصرفي والفرص والمخاطر الناجمة عن الابتكارات التقنية، مع التركيز على رؤية تطوير الصناعة المصرفية ودعم التنمية المستدامة.

يذكر انه مثل «KIB» في المؤتمر وفداً شمل مجموعة من ممثلي الادارة العليا ترأسهم رئيس مجلس الادارة، الشيخ محمد جراح الصباح، الى جانب نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين. ولقد حضر الحدث نخبة من الشخصيات الاقتصادية من محافظي البنوك المركزية ورؤساء الهيئات الرقابية والاشرافية، بالاضافة الى مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى في القطاع المصرفي ووكالات التصنيف الائتماني العالمية، فضلاً عن عدد من المنظمات وهيئات المعايير الدولية، وخبراء مصرفيين وممثلي شركات التقنيات المالية من شتى دول العالم.

ومن جانبه، صرح الجراح قائلاً: «يسعدنا المشاركة في هذا المؤتمر الذي يسعى الى المساهمة في تطوير القطاع المصرفي، من خلال مناقشة افضل الوسائل المتبعة لتطوير الصناعة المصرفية ومواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بها، مما سيؤدي الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة، مشيراً الى ان الصناعة المصرفية تواجه في الوقت الراهن جملة من التحديات التي تفرضها متغيرات الاقتصاد الكلي وتقلب الأسواق والظروف السياسية في المنطقة، هذا فضلاً عن التقنيات التكنولوجية التي تؤثر في هذا المجال من خلال تغيير احتياجات العملاء وتوقعاتهم من المؤسسات المالية والمصرفية».

كما صرح رائد بوخمسين، قائلاً: «يعتبر هذا المؤتمر بمثابة فرصة مميزة للقاء ممثلي البنوك مع شركات التقنيات المالية، لمناقشة التطورات الحالية والجديدة في مجال الصناعة المصرفية والتنمية المستدامة، مما سيساعدنا على ابتكار منصة متقدمة ومنتجات وخدمات سهلة الاستخدام تلبي احتياجات عملائنا. مشيداً بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لفعاليات المؤتمر ما يؤكد دعمه الكبير للمصارف الكويتية والقطاع المصرفي المحلي. وموجهاً شكره ايضاً الى محافظ ورئيس مجلس ادارة بنك الكويت المركزي وجميع العاملين فيه على جهودهم الجبارة في تنظيم هذا المؤتمر المميز الذي استقطب حشد كبير من الشخصيات الاقتصادية المرموقة».

يذكر انه اقيم على هامش المؤتمر معرض للتقنيات المالية شارك فيه اكثر من (40) عارضا من القطاعات المصرفية المحلية والعالمية، بالاضافة الى كبرى شركات الاتصالات في المنطقة وعدد من الشركات المتخصصة في التقنيات المالية.

