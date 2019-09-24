مال وأعمال

اكد رئيس مجلس ادارة بنك الخليج، عمر الغانم ان القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بدرجة عالية من الأمان بفضل فوائض رؤوس الأموال، والتي تمكن القطاع من تجاوز أي أزمة بما يفوق المتطلبات والمعايير العالمية. مبيناً أن بنك الكويت المركزي من أوائل البنوك المركزية حول العالم في طلب تطبيق سريع وشامل لمعايير المحاسبة الدولية، ونتج عن ذلك نظام ذو شفافية عالية جذاب للمستثمرين الأجانب. وقد شهدنا ايجابيات تطبيق هذه المعايير في بنك الخليج، حيث زاد الاستثمار الأجنبي في البنك من 1% الى 11% في عام واحد فقط. وقال: على الرغم من أن القطاع المصرفي في الكويت له عائدات مماثلة على الأسهم مع الولايات المتحدة ، الا أننا لا نزال نشهد تدفقات أموال الى سوقنا - وهو مؤشر ممتاز لجودة الأرباح وثقة المستثمرين. هذا أمر يعود بالنفع على الجميع - المساهمين والشركات من جميع الأحجام والكويت ككل.

وأضاف الغانم في الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي كانت تحت عنوان «نظرة تأملية في الاقتصاد العالمي والمستجدات الاقتصادية وتحدياته» الى جانب نخبة من رواد القطاع الاقتصادي والمصرفي مثل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور/ أحمد الخليفي، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور/ زياد فريز. وتناولت هذه الجلسة السياسات النقدية غير التقليدية، وأسعار الفائدة المنخفضة التي أدت لارتفاع كبير في حجم الدين العالمي. كما تناولت أيضا التحديات الجيوسياسية والنزاعات التجارية وتقلبات أسعار النفط وصرف العملات، وآثار التقنيات المالية، اضافة الى التطرق لتوقعات المستقبل والأدوات المتاحة لمواجهة التحديات المستقبلية وأثر كل هذه العوامل على الصناعة المصرفية خلال وقت اضطراب الأوضاع الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط وضعف الاقتصاد العالمي، نجد أن الاقتصاد الكويتي يتسم بالاستقرار والتنامي. كما تناول الغانم أيضا ضرورة التنويع الاقتصادي بالابتعاد عن النفط كمصدر وحيد للدخل، اضافة الى توليه القيادة للشباب وتشجيعهم على الدخول للقطاع الخاص، فقال: «تشدد رؤية كويت جديدة 2035، المدعومة من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وحكومته الرشيدة على ضرورة تنويع الاقتصاد والابتعاد عن الاعتماد على النفط، وهو أمر بالغ الأهمية لنجاحنا الاقتصادي على المدى الطويل، الا أن تحقيق ذلك يتطلب الالتزام المطلق والتضافر بين مختلف الجهات التشريعية والرقابية والقطاعين الخاص والحكومي. نحن نتحرك في الاتجاه الصحيح، ولكننا بحاجة للاسراع في وتيرة الانتقال، وليتنسى لنا تحقيق ذلك يجب علينا أن نغير نظرتنا نحو شبابنا، حيث أنهم أحد أصولنا الأساسية وليسوا عبئا علينا. نحن على يقين بأنهم قادرون على أن يكونوا عاملا أساسا في الارتقاء بالاقتصاد الكويتي من خلال التعليم والتدريب والتشجيع على دخول القطاع الخاص».

