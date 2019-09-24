مال وأعمال

أكد رئيس اتحاد مصارف الكويت ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد ان الابتكارات والتقنيات المالية FINTECH تتطور بسرعة هائلة ووتيرة مذهلة كونها تضم كماً هائلاً من الفرص الاستثمارية، يشهد لها ارتفاع اجمالي الاستثمارات فيها من 9 مليارات دولار اميركي في 2012 الى ما يقدر بقرابة 120 مليار دولار اميركي في نهاية 2018.

وقال الماجد خلال مشاركته في المؤتمر المصرفي العالمي ان احد اكبر التحديات المتعلقة بالتقنيات المالية هو التعرف على هذه التقنيات وتطبيقها في صورة خدمات وادماجها في النظم التقليدية القائمة فضلاً عن ضرورة تبني ثقافة جديدة في ادارة الأعمال ما يعني مهارات جديدة على كل الاصعدة وبالتالي استثماراً في العنصر البشري تأهيلاً وتدريباً ورفعاً لمستوى مهاراته.

وارجع الماجد النجاح الهائل لشركات التكنولوجيا المالية FINTECH الى مجموعة من الاسباب ابرزها: اتاحة الخدمات المميزة لجميع فئات العملاء، الابتعاد عن النماذج المصرفية التقليدية المماثلة لخدمات البنوك، تجربة العملاء التي تعتمد على الخدمات التكنولوجية المطورة من خلال تطبيقات سهلة الاستخدام عبر الهاتف النقّال وغيرها. وقال الماجد انه بالنظر الى الاستثمارات التي تم ضخها من رؤوس اموال شركات الاستثمار حول العالم في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة سنجد ان الولايات المتحدة الأميركية تتصدر المشهد بحجم استثمارات في العام الماضي بلغ 31.6 مليار دولار اميركي تليها المملكة المتحدة بـ 5.4 مليارات دولار اميركي واوروبا 4.4 مليارات دولار اميركي. واشار الماجد الى ان التكنولوجيا سهلت حياتنا الى ابعد الحدود الا ان هناك المزيد الذي لم نره بعد، فالتكنولوجيا الرقمية دائمة التطور بوتيرة ضخمة في الواقع حتى بات الاقتصاديون يطلقون على هذا العصر الثورة الصناعية الرابعة.

