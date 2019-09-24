مال وأعمال

أوضح الرئيس التنفيذي لبنك المشرق الاماراتي، عبدالعزيز الغرير خلال الجلسة الرابعة التي حملت عنوان «الصناعة المالية على مفترق طرق: لمحة عن المستقبل»، أن العميل لن يكون راضياً مستقبلاً عن الحلول المصرفية المقدمة، بل سيرغب بأن يستفيد من المنظومة المصرفية بشتى أبعادها كايجاد الحلول المتعلقة بالرهن العقاري وخيارات التأمين وغيرها من الخدمات الأخرى، مبيناً أن وجود منظومة مصرفية أمر ضروري لتقديم الخدمات المصرفية وفي حال تعذر وجود ذلك فان العميل سيجد جهات أخرى تقدم له هذه الخدمات. وقال الغرير «لابد على المصارف أن تعيد صياغة العمليات التي تقدمها، وتسلط الضوء على تجربة المستهلك وليست الخدمات والمنتجات فقط»، مبيناً أن مصرف المشرق أعاد تركيبته بشكل عام حتى على مستوى الوظائف واحترام الشروط والمخاطر والتسويق وشكل الفروع ليتمحور بشكل أكبر على تجربة العميل.

وشدد الغرير على أهمية تغير الثقافة المصرفية مع تهيئة الموظفين للتحول الرقمي ولاسيما الادارة العليا الذين قد يجهلون أحياناً أهمية هذه المواضيع.

بدورها، لفتت كبيرة الاقتصاديين العالميين في بنك «سيتي غروب»، الدكتورة كاثرين مان، الى أن الشركات الرقمية تكاد لا تتمتع بالرقابة أو القيود المالية، لافتة الى أن حدوث أزمة عالمية بسبب هذه الشركات أمر ممكن حدوثه، فالتأثير الذي كان موجوداً قبيل حدوث الأزمة المالية العالمية في 2008، يتكرر في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي يضطرنا الى أهمية النظر في عدة أبعاد في هذا الجانب لاسيما الجانب القانوني خصوصاً مع عدم وضع اعتبار للمخاطر المرتبطة بالقروض. وحول وجهة نظرها في العملات الرقمية ولاسيما عملة «ليبرا» التي طرحتها شركة «فيسبوك» أخيراً، أوضحت كاثرين مان أن المشكلة الأساسية في مثل هذه العملات تكمن في البيئة التي تتداول فيها بالاضافة الى الأشخاص التي يتعاملون بها، فعملة مثل الـ«ليبرا» لا يمكن استخدامها للقيام بعمليات تجارية مع الجميع ولا نعرف هل ستمكننا من القيام بعمليات مصرفية من خلال عملات أخرى.

