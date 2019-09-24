مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم ان البنك يسعى لتطوير خدماته امام العملاء وزيادة حصته السوقية عبر تطبيقات نوعية تلبي احتياجات العميل، مع العمل على زيادة الحصة السوقية للبنك وفقاً لاستراتيجيته.

وحول توقعاته لشكل العمل المصرفي خلال السنوات المقبلة، قال الغانم ان انفتاح بيئة العمل داخل البنوك مفتوحة وان العميل الرقمي والبنك الرقمي سيسيطران على بيئة العمل المصرفي خلال السنوات المقبلة، وأن الرقمية ستغير شكل عمل البنوك الكويتية بالمستقبل.

وفيما يتعلق بطرح البنك صكوكا جديدة، اشار الى ان برنامج البنك يتضمن طرح ملياري دولار صكوكا، تم طرح منها 500 مليون دولار الاسبوع الماضي، مشيراً الى انه لا يتوقع طرح اي صكوك جديدة قبل عام من الان، عقب دراسة الوضع الخاص بالبنك ومعرفة مدى الاحتياج لاصداره صكوك جديدة.

وحول استخدام الاموال الخاصة بالطرح، قال الغانم ان هناك خيارين الأول يتعلق بعادة هيكلة الخصوم للبنك، من خلال سداد بعض الودائع لدى البنك، والمتبقي سيقوم البنك باستخدامه في عمليات التوسع المستقبلية. وبسؤاله عن مدى قيام البنك بتغيير الاستراتيجية الخمسية، اشار الى ان البنك ليس لديه النية للتوسع في الخارج حتى حلول عام 2021، مشيراً الى ان التركيز في الوقت الحالي على الكويت، وزيادة الخدمات الالكترونية التي يقدمها البنك.

وفيما يخص الحصة السوقية للبنك، قال الغانم: «لقد تمكنا من الاستحواذ على 6% حصة سوقية في الوقت الحالي، من اجمالي سوق الصيرفة الاسلامي بالكويت، ارتفاعاً من نسبة 3% في السابق، ونستهدف الوصول الى 10% حصة سوقية من سوق الصيرفة الاسلامي بالكويت بحلول عام 2021».

وحول تأثير اندماج بيتك والاهلي المتحد على قطاع البنوك الكويتية، قال الغانم ان هذا الاندماج ايجابي للسوق الكويتي، مضيفاً انه من الجيد ان تكون هناك بنوك كبيرة واخرى صغير، تختلف في نشاطها لتلبي رغبات العملاء، مشيراً الى ان هناك فرصاً واعدة للنمو في السوق الكويتي، ومازالت هناك قدرة على تقديم خدمات جديدة مميزة للعملاء.

