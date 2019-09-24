علم ومعرفة

افتتح «الملتقى الثقافي» الذي يقيمه الروائي طالب الرفاعي في السرة موسمه التاسع بأول لقاء مفتوح مع الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبد الجليل بعد توليه منصبه الجديد.

في البداية عبر الرفاعي عن سعادته بأن يكون افتتاح الموسم مع العبد الجليل، وقال إنه ليس غريبا على المجلس الوطني وبوصفه أمينًا عامًا فهو من يقود سفينة الثقافة الكويتية، وأمامه مهمات كبيرة وثقيلة ونتمنى أن يدفع دفة هذه السفينة إلى كل نجاح.

كما أشار إلى أن افتتاح الموسم الماضي كان بالاحتفاء بالروائي الراحل إسماعيل فهد إسماعيل وآخر رواياته، وقال إنه مازال حاضرًا بمنجزه ومعلنًا عن ترجمة إنجليزية لروايته «السبيليات».

بدوره بدأ العبد الجليل كلامه بالتعبير عن سعادته بكوكبة من المثقفين والإعلاميين، مشيدًا بدور الملتقيات الأهلية. كما شكر جهود الأمين العام السابق م.علي اليوحة الذي عمل بالقرب منه لسنوات مشيدًا بما تميز به من كفاء وعطاء ومشيرًا إلى أن المجلس سوف يكرمه قريبًا في مناسبة تجمع كل من أعطى وأخلص لهذه المؤسسة.

روح الفريق

بالنسبة للمجلس قال إن الحمل كبير وأنه وضع مجموعة من الأسس تعبر عن رؤيته للسنوات الخمس وأكد أن المبدأ الأول العمل بشكل جماعي وإعطاء الفرصة للشباب وأضاف: الكل يجب أن يعطى الثقة وتحمل المسؤولية ثم يحاسب على الإنجاز والعطاء.

وتابع: أؤمن بأسلوب العمل كفريق واحد وهذا هو الأسلوب الناجح، لذلك كان أول قرارين اتخذتهما هو تشكيل لجنة محايدة لاختيار البيوت والمباني والمرافق التاريخية الكويتية، وتحديد من يشغلها وينتفع منها وألا تكون بقرار الأمين العام، وإنما برأي جماعي من أصحاب الخبرة وفق معايير، وأسس لمنح هذه المباني إلى جهات أولا تقدم أنشطة ممتازة للمجتمع، ولها دور واضح من الناحية الثقافية، ولا تكون بعيدة عن سياق العمل في المجلس.

أما القرار الثاني فيتعلق بتشكيل لجنة أخرى للموافقة على إصدارات المجلس الخاصة ولا تكون أيضا بيد مدير إدارة أو الأمين العام، وإنما وفق رؤية جماعية ومعايير تفتح المجال أمام الجميع، ولا تكون حكرا على أحد، فأمام كل كتاب الكويت الفرصة أن يقدم لهذه اللجنة أعمالًا تليق بمستوى إصدارات يحمل المجلس كي نرتقي بمستوى الثقافة، وهناك من يحكم ويراجع ويقيم هذه الأعمال كل في مجاله.

وتساءل العبد الجليل متساءلًا: ماذا نريد من الثقافة في الكويت؟ وما هي المكونات التي نتميز فيها كي نظهرها على المستوى المحلي والعربي والعالمي؟ مشيراً إلى مبدأ ثان في إدارته يتعلق بتكامل الجهود التي يجب أن تنصهر معًا فلا تعلق أو تلقى الثقافة على عاتق المجلس الوطني وحده، لأنها مسؤولية جماعية مشتركة ما بين المؤسسة الحكومية ممثلة بالمجلس مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومنها رابطة الأدباء وجمعية الفنانين، والخريجين، وغيرها، فكلها تساهم في حراك فعال وما دور المجلس الوطني إلا أن يساند ويدعم هذا الحراك.. إلى جانب الوزارات المعنية التي لها دور مهم في صنع الثقافة والهوية الوطنية ووضع استراتيجية متكاملة للثقافة. وفي هذا السياق نوه بقيام أسرة الغانم بتطوير قصر الغانم وترميمه وكذلك تطوير وترميم مدرسة عائشة بتبرع من جاسم المرزوق، مشيدًا بمثل هذه المبادرات من رجال الأعمال والقطاع الخاص.

وتابع: لا شك سأستعين بمستشارين متخصصين يعنوني في العمل في وتنفيذ الرؤية المستقبلية وسأعسى للخروج عن النمطية في المهرجانات وعدم وضع نفس القالب لمهرجان القرين مثل كل عام.. بل لابد أن تكون هناك أنشطة وأفكار جديدة وخلق شيء لم نتعود عليه لكنه مهم ومفيد للمجتمع.

إصدارات

بالنسبة إلى الإصدارات قال الأمين العام إنه تم تشكيل هيئات جديدة لإصدارات المجلس الستة وطلب منها خطط ورؤية تحت إشراف الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الأنصاري. وشدد على أهمية أن تبرز هذه الإصدارات إرث الكويت الثقافي وتحقق نقلة نوعية.

وأشاد بما حققته مجلة العربي منذ انضمامها إلى إدارة النشر التابعة للمجلس، وقال: هناك تقدم واضح عما كانت عليه.. فالاستطلاعات رجعت كما كان في السابق، وأعادت إلينا ذكريات جميلة ومدير التحرير إبراهيم المليفي حريص جدًا على كل التفاصيل لتطويرها. وهناك توجه لوضع لائحة مالية جديدة لاستقطاب كبار المفكرين العرب والكتاب المتميزين كما كانت مجلة العربي في السابق عندما كان يكتب فيها توفيق الحكيم، وطه حسين، وأحمد زكي.

استراتيجية

أشار العبد الجليل إلى أنه سوف يستعين بيت خبرة استشاري لمراجعة إستراتيجيته للسنوات القادمة 2020 2025، والتي يجب أن تقوم على خمس مقومات مهمة أولها: دعم الابداع في مختلف مجالات الثقافة والفنون والآداب، ثانيا تطوير البنى التحتية للمشاريع وتنفيذ مشاريع جديدة خاصة المراكز الثقافية في المحافظات، مشيرًا إلى توقيع عقد إنشاء مركز ثقافي لمحافظة الأحمدي في الفترة المقبلة.

وثالثها: تشجيع القراءة للأطفال والناشئة والاهتمام بالبيئة التفاعلية للأطفال وتشجيع الإنتاج في هذا المجال.

ورابعها حماية الآثار والتراث الوطني ودعم المتاحف الخاصة.. مشيرًا في هذا السياق إلى أهمية الاستثمار في السياحة الثقافية وتمكين القطاع الخاص في هذا الجانب لأنه مربح جدًا وفي هذا الصدد نوه بافتتاح المتحف الوطني قبل نهاية العام بعد تطويره.

وخامسها دعم ورعاية صناعة السينما بالتعاون مع السينمائيين ومع نادي الكويت للسينما.

كما تطرق ضمن هذه الاستراتيجية إلى تأسيس الفرقة الوطنية الكويتية، وتحقيق كتب التراث الكويتي، وإصدار كتب ناطقة لذوي الإعاقة البصرية، وإنشاء المتحف التخييلي الذي ينشأ في دبي وقطر، حيث يعيش الأطفال والناشئة في عالم آخر يطور ملكاتهم.

وأكد الأمين العام على تبني مشاكل المسارح الأهلية الأربعة والفرق الشعبية الرئيسية والعمل على رفع المخصصات المالية السنوية لهم والتي لم تتغير منذ عقود.

الكويت 2035

أكد العبد الجليل أن رؤيته تتوافق مع رؤية الكويت 2035 والخطط الإنمائية متوسطة الأجل، مع أخذ ملاحظات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعين الاعتبار لإنجاز التنمية الثقافية وخلق رأسمال مال بشري مبتكر ومبدع واحتضان الطاقات الشابة وتطوير الإدارة الحكومية على نحو أكثر فعالية، مشيرًا إلى طموحه للارتقاء بالأداء الإداري للمجلس عما هو عليه حاليًا حيث إنه لا يرضي طموحه.

وأضاف: نسعى إلى تحسين مؤشرات التنافسية المعروفة والتي وضعتها الأمم المتحدة، لكي نصل بها إلى المركز ال 40 عالميًا.

وأضاف: من الضروري أن يكون للكويت الثقل والقوى الناعمة في الخارج، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وما يسمى الدبلوماسية الثقافية.

وأشاد العبدالجليل بالاقتراح الذي قدمه أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين د.خالد رمضان بإصدار رزنامة سنوية للأنشطة الثقافية في الكويت بشكل عام، مشيرا أن المجلس سوف يتبناه لتشجيع الثقافة.

كما أثنى على دور القطاع الخاص في المكتبات العامة وقال هناك أكثر من مكتبة عامة تم إعادة بنائها على أيادي متبرعين مثل مكتبة العصفور، ومكتبة زكريا الانصاري، ومكتبة عبد العزيز الصرعاوي.

