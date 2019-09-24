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حضر لقاء الأمين العام كامل العبد الجليل حشد كبير من المثقفين والأدباء والإعلاميين في مقدمتهم وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي، الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس د.عيسى الأنصاري، الكاتب القدير عبد العزيز السريع، نائب رئيس تحرير صحيفة الأنباء الكويتية عدنان الراشد، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية د علي العنزي.

وعقب اللقاء كانت هناك مجموعة من المدالاخت والتعقيبات نجملها فيما يلي:

عامر التميمي: الطموحات التي يطرحها الأمين العام مهمة لتطوير العمل الثقافي لن يجب وضع التحديات في الاعتبار وأولها أن الدولة لا تضع الثقافة ضمن أولوياتها وكذلك تردي مخرجات التعليم بما يؤثر على الأداء الثقافي وكذلك التأثير السلبي للتطور التقني.

محمد السنعوسي: دعا إلى إعادة النظر في قرار الحكومة بنقل تبعية مجلة «العربي» إلى المجلس الوطني وطالب باستقلالها كمؤسسة إعلامية تضم قناة ثقافية ومعهد تدريب إعلامي ومطبعة الكويت. كما أعلن عن تخصيص 12 ألف متر من سليل الجهراء تضم سبع قاعات ثقافية مجانية، حيث خصص إحداها لمركز صباح الأحمد للإبداع، كما منح كبرى القاعات للمجلس الوطني لإدارتها وتقديم أنشطة ثقافية فيها.

الناقد فهد الهندال طالب العبد الجليل بإعادة النظر في لوائح جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية نظرًا لما تعانيه من تخبط.. كما طالب بإعادة النظر في الرقابة المفروضة على معرض الكويت الدولي للكتاب.

د.وسمية المنصور رأت أنه من الضروري تبني الاقتراحاتا والخطط القابلة للتنفيذ لأن بعض الطموحات تكون عملاقة وأكبر من الإمكانات. كما طالبت بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتوعية الشباب.

أسامة جمال طالب بمزيد من الاهتمام بأنشطة دار الآثار الإسلامية.

الكاتب المسرحي القدير عبد العزيز السريع دعا إلى إعادة النظر في الدورة المالية والمستندية الخاصة بالمجلس وضبط الإدارة المالية.

عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.علي العنزي أشاد بالرؤية التي قدمها العبد الجليل وطالب بأن تتوجه الثقافة للارتقاء بالجمهور لا أن تنزل إلى المستوى الشعبي والتجاري والاهتمام بالشكليات على حساب المضمون. كما طالب بأن يكون هناك مزيد من التعاون بين المجلس ومعهد الفنون المسرحية. وأيضًا تخفيف الرقابة على نصوص مهرجان الكويت المسرحي.

رئيس جمعية الكاريكاتير محمد ثلاب طالب بمزيد من التعاون مع المجلس ووضع فن الكاريكاتير ضمن أجندته على مستوى المعارض والمهرجانات والإصدارات والتكريم.

الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة عيسى الأنصاري أكد أن العبد الجليل هو قيادة مستنيرة يكمل ما بدأه الأمناء السابقون وآخرهم م.علي اليوحة.. وتمنى على الشباب وجميعات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني تقديم المبادرات إلى المجلس لتطوير التعاون بما يخدم الحركة الثقافية.

د. نرمين الحوطي الأستاذة في معهد الفنون المسرحية طلبت أن يوفر المجلس كتبه مجانًا لطلاب المعهد.

الكاتب محمد جواد طالب بتكريم اسم الراحل إسماعيل فهد إسماعيل الذي تحل ذكراه الأولى هذه الأيام. وردًا على ذلك رد د.عيسى الأنصاري بأن المجلس رفع كتابًا إلى مجلس الوزراء لإطلاق اسم إسماعيل فهد على مكتبة الجابرية.

وفي الختام رد العبد الجليل على المداخلات وشدد على تكامل المؤسسات وترحيبه بكافة المبادرات وإعادة النظر في اللوائح وفق لجان حتى لا يكون هناك انفراد بالقرار، بما فيها جوائز الدولة.

كما أكد أن العمل يجري حاليًا لحل المشكلة المالية بالتعاون مع د.تهاني العدواني الأمين العام المساعد للشؤون المالية.

أيضًا نوه بجهود الشيخة حصة صباح السالم وقيادتها لدار الآثار والتعاون معها، مؤكدًا أن مجموعة الصباح الأثرية هي مفخرة للكويت وسيقام لها معرضان في قطر وكندا.. كما إن أرمينيا طلبت عرضها.

كما عبر عن اعتزازه بالتعاون مع معهد الفنون المسرحية وجميعة الكاريكاتير وسائر المؤسسات الحكومية والأهلية الفاعلة ثقافيًا.. وأكد أن مؤسسات وصالات المجلس في خدمة الجميع.

وفي الختام أكد الأمين العام للمجلس الوطني كامل العبد الجليل أنه قد آن الأوان أن تصبح هناك وزارة دولة لشؤون الثقافة.

