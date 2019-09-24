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تعد المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة الواجهة والعنوان الذي يشير ويؤكد على قوة ومكانة أي مهرجان سينمائي ومن خلال هذه القاعدة تكون نظرة الخبراء والنقاد والمتابعين للمهرجانات السينمائية الدولية.. وقد تميز «مهرجان الجونة السينمائي» منذ دورته الأولى عام 2017 بقوة مسابقته الرسمية ومن هنا ولد المهرجان قوياً ولافتاً ومؤثراً وخلال دورته الحالية هذا العام يواصل المهرجان السير في نفس الاتجاه ففي هذه الدورة الثالثة هناك تميز واضح للمسابقة الرسمية التي تضم «12» فيلماً من مختلف دول العالم وتتصارع وتتنافس هذه الأفلام من خلال مستواها الفني الرفيع والموضوعات الإنسانية الجادة التي تطرحها على جوائز المسابقة المعنوية والمادية أيضا التي تبلغ «110» الآف دولار أميركي وهي «6» جوائز لأفضل فيلم وممثل وممثلة ومخرج إلى جانب جائزة لجنة التحكيم الخاصة وأفضل إسهام فني . وقبل الاستعراض السريع لهذه الأفلام لابد أن نشير أولا إلى نقطتين هامتين جديدتين بالملاحظة.. الأولى هذا الغياب الكامل للفيلم والسينما المصرية عن هذه المسابقة وهي نقطة تدعو للدهشة والتأمل في مهرجان يقام على ارض مصر!! أما النقطة الثانية فهي التواجد المؤثر والرائع للسينما العربية داخل المسابقة من خلال «5» أفلام متميزة المستوى ومتنوعة الموضوعات تنافس باقي الأفلام على الجوائز ولعل هذا ما يعوض بشكل أو بآخر الغياب اللافت للسينما المصرية .

وتبدأ استعراضنا بهذه الأفلام العربية المتنافسة وفي مقدمتها الفيلم الجزائري «بابيشا» وهو إنتاج مشترك مع فرنسا وبلجيكا الفيلم للمخرجة مونية مدور وتدور أحداثه بالجزائر أثناء حقبة التسعينيات وقت الحر بالأهلية هناك حيث تجاهد «نجمة» الفتاة الشابة ذات الـ18 عاماً والشغوفة بتصميم الأزياء والموضة إقامة عرض أزياء وسط ظروف اجتماعية صعبة وقائمة ممنوعات قاسية خلفتها ظروف الحرب وفي الفيلم التونسي الفرنسي المشترك «حلم نورا» للمخرجة هند بوجمعة وبطولة هند صبري يناقش الفيلم قضية نورا التي يقضي زوجها عقوبة في السجن وهي أم لثلاثة أطفال وتعمل في محل لتنظيف الملابس من اجل تدبير معيشتها وتقابل اسعد الذي يصبح حب حياتها ومعه تتغير نظرتها للحياة بشكل كامل وتنتظر حصولها على الطلاق وقبل أيام قليلة من الموافقة على طلب الطلاب تنقلب حياتها رأساً على عقب عندما يتم إطلاق سراح زوجها.

ويأتي الفيلم اللبناني «1982» للمخرج وليد مؤنس وهو إنتاج مشترك أميركي نرويجي لتدور أحداثه في إطار اجتماعي في صيف 1982 بلبنان وأيضا خلال الحرب اللبنانية حيث قصة الحب بين ولد وبنت من تلاميذ مدرسة آمنة لكن مع القصف الجوي في سماء بيروت لتعصف بكل آمال الحبيبين الصغار ليكون الفيلم بمثابة يوم خالد في ذاكرة الأطفال ومن المغرب يشارك في المسابقة الفيلم المغربي «آدم» وهو التجربة الأولى في الفيلم الروائي الطويل لمخرجته مريم توزاني وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني داخل مدينة الدار البيضاء.

أما الفيلم العربي الخامس الذي يشارك وينافس داخل المسابقة الرسمية فهو السوداني «ستموت في العشرين» وهو إنتاج مشترك مع مصر وألمانيا والنرويج للمخرج السوداني امجد ابوالعلا والفيلم مأخوذ عن قصة الروائي السوداني حمو زيادة «النوم عند قدمي الجبل» وحصل الفيلم مؤخرا على جائزة «أسد المستقبل» في مسابقة «آفاق المهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام».

أما الأفلام الـ»7» الأخرى التي تنافس داخل المسابقة الرسمية فيأتي في مقدمتها فيلم «سيدة النيل» وهو إنتاج فرنسي بلجيكي رواندي مشترك من إخراج عتيق رحيمي وينتقي الفيلم أحداثاً من رواية الكاتبة الرواندية سكولاستيك موكاسونجا وقعت في مدرسة كاثوليكية داخلية عام 1973.. وافتتح الفيلم الدورة الـ44 لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وفيلم «أغنية بلا عنوان» وهو أيضا إنتاج مشترك بين 3 دول هي بيرو واسبانيا وأميركا ومن إخراج ميلينا ليون ويصور الفيلم المبنى على قصة حقيقية عمليات تهريب الأطفال البيروفيين المفجعة عبر تتبعه رحلة بحث الموسيقية الشابة «جورجينا» عن طفلتها حديثة الولادة التي تم اختطافها من عيادة إنجاب أطفال وهمية في العاصمة ليما.

ويطرح الفيلم البلغاري/اليوناني المشترك «الأب» قضية التواصل مع الأقرب إلينا في الحياة وهو من اخراج كريستيناجروزيفا وبيتر فالجانوف... أما قضية ارتداء ثوب الدين فيطرحها الفيلم البولندي/الفنرسي المشترك «عيد القرباء» من إخراج يان كوماسا وتدور احداثه حول «دانيال» البالغ من العمر 20 عاما والذي يعيش تجربة روحية أثناء إقامته في سجن للأحداث وأراد أن يصبح كاهناً لكن سجله الإجرامي يقف حائلا أمام تحقيق حلمه .

أما الفيلم الفرنسي «الفتاة ذات السوار» من إخراج ستيفان ديموستيه فإنه يتعرض للقضايا الشائكة للاختلاف بين الأجيال من خلال الفتاة «ليزا» التي يتم اتهامها بقتل اعز أصدقائها منذ حادثة وقعت قبل عامين سابقين على أحداث الفيلم وتدعمها أسرتها بقوة لكن عندما تتم المحاكمة تنكشف العديد من الأسرار الخفية في حياة ليزا وحياة عائلتها وتسير الأحداث في دراما مذهلة لتطرح سؤلاً مفزعاً هل نحن نعرف حقاً أحبابنا؟

وفي أجواء موسيقية تدور أحداث الفيلم الألماني «لارا» من إخراج يان أوليه جريستر.. وذلك عندما يحل عيد الميلاد الستين لـ «لارا» في نفس اليوم الذي يشترك فيه ابنها «فيكتور» عازف البيانو المحترف في إحياء حفلة موسيقية مهمة للغاية .

