إضاءات

في إطار دورته الـ26 التي اختتمت فعالياته نظم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 6 ورش مسرحية لمدربين من أنحاء العالم بدعم من الهيئة العربية للمسرح والمكتب الثقافي بسفارة الولايات المتحدة الأميركية ومؤسسة اليابان مكتب القاهرة وتتنوع هذه الورش بين مختلف فنون المسرح التجريبي والحديث والمعاصر.

وتحمل الورشة الأولى عنوان «التعبير الشعري للجسد» للمدرب الفرنسي سباستيان بروتيه ميشيل وتناقش الورشة كيفية معايشة الممثل بكامل مشاعره وبكل إخلاص دون أن يأبه لأي قيود جسدية أو صوتية فحين تتوافر الحقيقة ويدخل المتفرج في حالة تفكير عميقة مع الممثل ويستقبل كل انفعالاته ومشاعره مما يمس الممثل ويؤجج روحه فهي حالة متبادلة بين الممثل والمتفرج تعبر عن الشغف حالة من الدراما الداخلية التي تتسم بالحيوية وتبتعد تماماً عن الزيف.

وتهتم الورشة الثانية بدور الدراماتوج ويديرها الاسترالي بيتر ايكرسول أستاذ المسرح وفنون الأداء والمدير التنفيذي لبرامج الدكتوراه بمركز الدراسات العليا بجامعة سيتي بنيويورك وحاصل على درجة الزمالة الشرفية بجامعة ملبورن استراليا وتوضح هذه الورشة المفهوم الأوروبي لوظيفة الدراماتورجي وتحدد لماذا وكيف يمكن ربط هذه الوظيفة بالمسرح المعاصر وصناعة الأداء في عالم اليوم.

وتتناول الورشة الثالثة ذكريات الفضاء والجسد مع المدربة اليابانية تشيمي فيوكوموري وهي مراقبة للفنون المعاصرة ومعلمة بمجلس مدينة اوكازاكي ومصممة رقصات ومديرة مناهج الرقص والرقص المعاصر والألعاب الرياضية الإيقاعية واليوجا الاحترافية وتعد هذه الورشة ممارسة فعلية لأفكار التحكم في الجسد فضلاً عن أنها استكشاف للوعي المكاني وهي العملية الابداعية التي دأبت تشيمي على استخدامها في الآونة الأخيرة لإيجاد وخلق سيناريوهات للفضاء والجسد لأنه من المهم جدا للمؤدي أن يتحكم في جسده وعقله قدر الإمكان لتحقيق حالة من التكيف مع الأداء وتهدف الورشة إلى إيجاد حالة من التوازن بين العضوي وغير العضوي العواطف الشخصية والوجود والثابت.

وتحمل الورشة الرابعة عنوان «مشروع كومب للفنون» للمدرب الأوغندي جينجو إسماعيل وهو مؤد وممثل ومنتج موسيقي ومدرب رقص وعضو مؤسس بفرقة «بلاكيس» للرقص وهي ورشة للرقص الأفريقي المنصهر مع رقصات أخرى وتستهدف هذه الورشة مختلف فئات المجتمع سواء كانوا راقصين أو من غير الراقصين ممن لديهم شغف بالرقصات الأفريقية التقليدية التي انصهرت مع مناحي المدنية المعاصرة وشكلت الرقص التجريبي المسرحي الذي يحكي قصصاً للمتفرج وتؤكد الورشة على معاني الاعتداد بالنفس كما أنها تنمي المهارات والمعارف حول فن الرقص كأداء لإحداث تغيير ايجابي في المجتمع.

ويقدم المدرب الأميركي دان سيفر ورشة إخراج المسرح الراقص وهو المدير الفني لـ «ويتس ريلوكيشن» وقام بإخراج وتصميم جميع عروضهم وتقوم الورشة على حاوله استكشاف التقنيات التي تطمس الخط الفاصل بين الرقص والمسرح وتوليد المواد القائمة على المادية واكتشاف المحتوى الدرامي المتأصل.

أما الورشة السادسة فهي دراسة إضاءة للمدرب جاي ريان من أميركا وهو مصمم ديكور وإضاءة مستقل يعيش في مدينة نيويورك وحصل على جائزة «اوبي» مع مسرح الرقص الكبير وجائزة التميز في تصميم الإضاءة بالإضافة إلى عدة جوائز أخرى في مجال تخصصه.

وتعد هذه الورش المسرحية التدريبية والتعليمية من أهم البرامج والأقسام ضمن فعاليات الدورة الحالية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الذي تقدم عروضه على مسارح الدولة بالقاهرة ودار الأوبرا المصرية وتقام ندواته وورشه التدريبية داخل القاعات الكبرى بمركز القاهرة للإبداع ومسرح الهناجر والمجلس الأعلى للثقافة والتي دائما ما تكون حاشدة بالحضور من فناني المسرح بكل تخصصاته ومجالاته وأيضا متابعي المسرح ومحبيه من الجمهور العادي.

