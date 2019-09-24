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تنطلق في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الرابعة، لمهرجان الليالي المسرحية الكوميدية الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ويمثل احدى الاضافات المسرحية، التي راحت تحقق حراكاً إيجابياً يستقطب الكثير من الكوادر المسرحية والكوميدية منها على وجه الخصوص.

لقد استطاع هذا المهرجان، ومنذ دورته الاولى ان يحقق فلسفته الخاصة، وان يعمل على خلق حراك مسرحي متخصص، في فضاء الكوميديا، راح يقدم العديد من الاكتشافات عبر اسماء شرعت لها ابواب النجومية، على صعيد الكتابة والاخراج والتمثيل.

وحسنا فعلت اللجنة المنظمة، حينما ألغت الجوائز، لأن التنافس في هكذا قطاع سيكون عبر الحضور والاقبال الجماهيري، ولا يخضع لمعايير نقدية أكاديمية.. أو حتى انطباعية.

ان استمرارية هذا المهرجان، بحد ذاتها تمثل إنجازاً، يسجل للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ولقطاع الفنون على وجه الخصوص وادارة المسرح.

وللتوثيق، فإننا سنظل نتوقف عند اسم الفنان الكاتب عبدالكريم الهاجري، الذي كان وراء فكرة هذا المهرجان الذي حظى بالدعم من الدكتور بدر الدويش الأمين العام المساعد لقطاع الفنون. لتمضي مسيرة المهرجان، متجاوزة الكثير من الهوامش مؤكدة حضورها.. وبصمتها ومن خلال «النهار» نطلقها دعوة لجمهور المسرح، وعشاق الكوميديا للمتابعة.. والحضور.

وعلى المحبة نلتقي

