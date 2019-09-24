عربيات ودوليات

الرياض الوكالات: عقد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة، امس جلسة مباحثات مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعرب ملك البحرين لخادم الحرمين عن استنكار البحرين وادانتها للاعتداء التخريبي على معملي «أرامكو»، الذي يعد تصعيداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة ككل، ولامدادات الطاقة العالمية، مؤكداً وقوف البحرين الكامل مع المملكة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

كما شدد على دعم البحرين للمملكة في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة أراضيها، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جهته، أبدى خادم الحرمين تقديره لملك البحرين على مشاعره الأخوية الصادقة، التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، مشيراً الى أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل التخريبي الجبان الذي يستهدف المملكة واستقرار امدادات الطاقة العالمية.

واستعرض خادم الحرمين الشريفين والعاهل البحريني مختلف تطورات الأحداث، والتحديات التي تواجهها المنطقة، والسبل الكفيلة بتعزيز أمنها واستقرارها.

على صعيد اخر انطلقت على شواطئ مدينة جدة السعودية اعمال التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 2» الذي ينفذه الأسطول البحري السعودي الغربي بمشاركة الدول المطلة على البحر الأحمر. وقال قائد الأسطول الغربي قائد تمرين «الموج الأحمر 2» اللواء البحري الركن صقر الحربي في تصريح بثته وكالة الانباء السعودية ان التمرين تشارك فيه قوات بحرية من الأردن ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال بالاضافة الى القوات الجوية الملكية السعودية وحرس الحدود السعودي.

واضاف اللواء الحربي ان التمرين يستمر حتى الخميس المقبل ويهدف الى توحيد وتعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الاقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة.

من جانبه أكد مدير التمرين العميد البحري الركن عبدالرحيم الحربي أنه سيطبق خلال هذا التمرين جميع التدريبات العملية والنظرية التي تشكل جانبا تدريبيا مهما لجميع القوات المشاركة. وقال العميد الحربي ان التمرين يشتمل على عدد من الفرضيات التي خطط لها مسبقا بشكل دقيق والتي تتوافق مع ما تمتلكه القوات المشاركة من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من جهوزيتها القتالية.

