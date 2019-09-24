عربيات ودوليات

نيويورك الوكالات: عقدت في نيويورك قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس العراقي برهم صالح.

وعبر القادة عن تضامنهم مع السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها منشآتها النفطية مشددين على أهمية الحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي وتأمين حرية الملاحة في الخليج، كمكون أساسي من مكونات الأمن القومي العربي.

واستعرضت قمة نيويورك تطورات مسار التعاون الثلاثي والذي دشنته القمة الثلاثية في 24 مارس الماضي وسبل تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين مصر والعراق والاردن. كما اتفق القادة الثلاثة على الاستمرار في اعطاء الأولوية للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والاسكان والبنية التحتية والعمل المشترك بين الدول الثلاث لتعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات.

وأكدوا دعمهم للحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، مشددين على أهمية حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في اقامة دولته المستقلة القابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. واكدت القمة على أن حل الصراع هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة ومشيرة الى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف بناء وتوسعة المستوطنات غير الشرعية وكافة الخطوات احادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها اسلامية والمسيحية ورفض وادانة ضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك شرطاً ضرورياً لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

وطالب الملك عبد الله الثاني والرئيسان السيسي وصالح بالبناء على الانتصارات التي تحققت أخيراً في المعركة على الارهاب، والقضاء الكامل على كافة التنظيمات الارهابية أينما وجدت، ومواجهة كل من يدعمها سياسيا أو ماليا أو اعلاميا، مجددين دعمهم الكامل للجهود العراقية لاستكمال اعادة الاعمار وعودة النازحين للمناطق التي تم تحريرها من تنظيم «داعش» الارهابي.

ودعا القادة الى حل سياسي شامل لأزمات المنطقة، وخاصة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يحفظ وحدة واستقلال هذه الدول وسلامتها الاقليمية ومقدرات شعوبها، ويتيح الحفاظ على الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف زعزعة امن القومي العربي.

