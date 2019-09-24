عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: تعتزم المملكة العربية السعودية تقديم أدلة في اجتماع عالمي في نيويورك لاتخاذ اجراء منسق لردع ايران بعدما هزت هجمات على منشأتي نفط سعوديتين الأسواق العالمية. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر لم تكشف هويتها قولها ان الرياض تحاول بناء تحالف. وقال مصدر خليجي لـ«رويترز» أمس ان «هذا الهجوم يمثل نقطة تحول. ستقول السعودية انه يمثل ضربة مدمرة وتهديدا مستمرا للاقتصاد العالمي». وأضاف المصدر «اذا استطاعت السعودية اثبات أن ايران كانت وراء ذلك دون أدنى شك، فيمكن للقوى العالمية أن تمارس نفوذها، وضغوطها وأدواتها التجارية، وأن تثني ايران عن سياسة حافة الهاوية».

وقال دبلوماسي غربي ان هجوم 14 سبتمبر «كان تصعيدا كبيرا، فهناك مشكلة واضحة. لكن المعضلة الحقيقية في كيفية الرد دون مزيد من التصعيد... لم يتضح بعد ما الذي تريد الولايات المتحدة فعله».

في غضون ذلك أعلن وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو أمس أنّ الولايات المتحدة ستسعى خلال أعمال الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة الى الحصول على مساندة دوليّة في مواجهة ايران التي تتّهمها واشنطن باستهداف منشأتَي عملاق النفط السعودي «ارامكو». وقال بومبيو عبر قناة «ايه بي سي»، انّ «الرئيس (دونالد) ترامب وأنا شخصيّاً نريد منح الدبلوماسيّة كلّ فرص النجاح» وأكّد مجدّداً أنّ ما تعرّضت له السعودية كان «هجوماً ايرانيّاً نُفّذ بصواريخ كروز».

الى ذلك اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ايران بالوقوف خلف الهجمات في تصريحات أدلى بها لصحافيين يرافقونه الى نيويورك حيث سيلتقي روحاني. وقال جونسون على متن طائرة تنقله الى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة «يمكنني أن أقول لكم ان المملكة المتحدة تنسب الى ايران وبدرجة عالية جدا من الاحتمال، الهجمات على أرامكو» وفق ما نقلت عنه وكالة «برس أسوسييشن» البريطانية امس. وأشار الى أن «الصعوبة تكمن في معرفة كيفية ترتيب رد دولي» مضيفا «سنعمل مع أصدقائنا الأميركيين وأصدقائنا الأوروبيين لتصميم رد يحاول خفض التوتر في منطقة الخليج». وقال «بالطبع، ان طلب منا السعوديون أو الأميركيون أن نلعب دورا، سندرس الطريقة التي يمكننا بها أن نكون مفيدين».

وفي هذا السياق أعلن وزير الخارجيّة الفرنسي جان-ايف لودريان أنّ اللقاء المنتظر بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والايراني حسن روحاني ليس «القضيّة رقم 1» في نيويورك، ملمّحاً الى أنّه من غير المرجّح عقد هذا الاجتماع. وقال لودريان في مؤتمر صحافي عشيّة انعقاد الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة انّ الهجمات «تجعل التوتّرات في الخليج أكثر خطورةً هذا السياق يجعل اليوم مساحة (المناقشات) محدودة أكثر». وأضاف «أعتقد أنّ اللقاءات بين الرئيس ترامب والرئيس روحاني ليست القضيّة رقم 1. القضيّة رقم 1 هي: هل يُمكننا استئناف مسار التهدئة مع مختلف الجهات الفاعلة؟». وامس قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في حديث الى صحيفة «لو موند الفرنسية»، انه يجب الحذر بشأن توجيه الاتهامات حول الهجمات على منشآت «أرامكو» السعودية. وقال «ان الفرص للقاء يجمع ترامب وروحاني لم ترتفع منذ الهجوم الذي تعرضت له منشآت «أرامكو» في السعودية».

