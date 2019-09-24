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نيويورك الوكالات: اعلن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس امس عن موافقة الحكومة السورية ولجنة المفاوضات السورية على انشاء لجنة دستورية «ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة» وستسهل الامم المتحدة في جنيف عملها. ورحب غوتيريس في مؤتمر صحافي بالتقدم الذي احرزته الحكومة والمعارضة حيث قام مبعوثه الخاص غير بيدرسون بتيسير الاتفاق وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2254) لسنة 2015 مبينا ان اللجنة الدستورية ستنعقد في الأسابيع المقبلة.

وأكد انه «يجب ان يكون افتتاح وعمل اللجنة الدستورية مصحوبا باجراءات ملموسة لبناء الثقة حيث أن مبعوثي الخاص يضطلع بولايته لتسهيل عملية سياسية اوسع إلى الامام». واعرب عن تقديره للمشاركة الدبلوماسية لحكومات روسيا وتركيا وايران في دعم ابرام الاتفاق وامتنانه لدعم اعضاء مجلس الامن وللمساهمات التي تلقاها المبعوث الخاص لسورية من شريحة واسعة من المجتمع السوري الذي سيواصل التشاور على نطاق واسع.

وينص القرار (2254) لمجلس الامن الدولي الذي يدعو الى وقف اطلاق نار وانتقال سياسي في سوريا على تشكيل هذه اللجنة اذ يعد تشكيلها خطوة مهمة لانهاء الصراع السوري ويفترض ان تضم اللجنة الدستورية 150 عضوا يختار النظام 50 منهم والمعارضة 50 اخرين فيما يختار المبعوث الخاص للامم المتحدة الـ50 الباقين.

وتعمل الأمم المتحدة وأطراف الأزمة السورية والدول الضامنة لعملية أستانا، روسيا وتركيا وإيران، منذ مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد في سوتشي في يناير 2018، على تشكيل اللجنة الدستورية التي من المتوقع أن يمثل إطلاق عملها نقطة تحول في سبيل التسوية السياسية للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ العام 2011. إلا أن هذه العملية تعثرت على مدار وقت طويل، على الرغم من التوقعات الأولية، بسبب خلافات حول تشكيلة اللجنة وخاصة القائمة الخاصة بالممثلين عن المجتمع المدني في سوريا.

وجاء إعلان غوتيريس بعد مباحثات أجراها المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، تناولت تشكيل اللجنة الدستورية. كما أجرى بيدرسون محادثات هاتفية مع رئيس اللجنة العليا للمفاوضات السورية المعارضة، نصر الحريري، تناولت تشكيل اللجنة.

