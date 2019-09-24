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تونس الوكالات: رفضت المحكمة الادارية في تونس، أمس، الطعون الستة المقدمة على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وقضت المحكمة برفض 3 طعون من حيث الشكل، فيما رفضت 3 طعون أخرى من حيث الموضوع.

وتقدم 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية بطعون على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات.

والمرشحون الستة هم: عبد الكريم الزبيدي، ويوسف الشاهد، وسيف مخلوف، وناجي الجلول، وسليم الرياحي، وحاتم بولبيار.

وخسر هؤلاء المرشحون في الجولة الأولى الانتخابات الرئاسية، التي جرت الأحد الماضي، وقدموا الطعون الى المحكمة الادارية في تونس، التي قالت انها تلقت الطعون من المرشحين جميعا في ساعات مساء الخميس.

وتعهدت المحكمة بالنظر في هذه الطعون، «وفق الاجراءات والصيغ والآجال المنصوص عليها طبقا للقانون الانتخابي».

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت، الثلاثاء الماضي، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي لم يحصل فيها أي مرشح على أكثر من 50 في المئة، لذا قررت عقد جولة ثانية.

وتأهل الى الدورة الثانية في الانتخابات، المرشح المستقل والأكاديمي قيس سعيّد، الذي نال 18.4 في المئة من الأصوات، فيما حصل رجل الأعمال، القابع في السجن حاليا نبيل القروي، على 15.58 في المئة. ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية التونسية في 29 سبتمبر الحالي.

