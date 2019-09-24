عربيات ودوليات

طالب نواب مصريون بوضع تشريعات من شأنها ردع مروجي الاشاعات على مواقع التواصل بعدما تعرضت مصر خلال الفترة الماضية لطوفان من الأكاذيب والاشاعات التي تستهدف امنها واستقرارها.

وحذر اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، من اطلاق منصات التواصل نوعا جديدا من الارهاب، هو «الارهاب الفيسبوكي»، وغيره من الطرق التي تستخدمها الجماعات الارهابية والفوضوية، موضحا ان هذا النوع يستدعي المواجهة بتشريعات وقوانين تضبط استخدام هذه الوسائل من خلال القنوات الشرعية كمجلس النواب وغيره من مؤسسات الدولة الوطنية.

كذلك، دعا اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، الى اتخاذ اجراءات مشددة، لغلق كل الصفحات المحرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تروج لأفكار وأكاذيب جماعة الاخوان، والتي تستهدف النيل من مقدرات الدولة المصرية، والتحريض ضد مؤسساتها، وهو ما يستدعي مواجهتها، مؤكدا ان الصفحات تروج لفكر الجماعة الارهابية تعمل من الخارج.

من جهته، طالب النائب جمال عبدالعال بقانون جديد يضبط مواقع التواصل مؤكدا ضرورة غلق صفحات «فيسبوك» التي تحرض على نشر الفوضى في مصر وتحرض على العنف والارهاب وتدمير منشآت الدولة.

أما مي البطران وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البرلمانية فقد طالبت، الحكومة بضرورة النظر في اعادة العلاقة التعاقدية بين الدولة وشركات التواصل الاجتماعي حتى يكون هناك حقوق وواجبات ولضمان حرية الرأي ولكن بما لا يضر بالأمن القومي ووفق ما يقتضيه القانون. من جانبه، اكد حسن محمود، الخبير في امن المعلومات، ان هناك عدة طرق لمواجهة الاشاعات والأكاذيب التي تروجها الجماعات الارهابية عبر مواقع التواصل، موضحا ان مواجهة الشائعات يتم من خلال عدة محاور، المحور الأول يتمثل فى سرعة الرد عليها ونفيها من اجهزة الدولة قبل تفاقمها وانتشارها في فضاء الشبكة العنكبوتية، اما المحور الثاني فهو المحور التوعوي من خلال المقالات والحوارات والبرامج والتوسع في الدعاية الالكترونية على مواقع التواصل التي تهدف لتوعية الناس بأهمية تحرى الدقة في مصادر المعلومات وأضرار تداول المعلومات المغلوطة وأن تأثيرها لا يقتصر على الفرد فقط و لكن على المجتمع كله. ولفت حسن محمود، الى ان المحور الثالث يتمثل في ضرورة تعظيم مفهوم ضرورة الحفاظ على امن المعلومات الشخصي لكل فرد وعقد ندوات و برامج حوارية تتحدث عن امن المعلومات والحماية الشخصية.

