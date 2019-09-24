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القاهرة - الوكالات: اعلنت قوات الأمن المصرية، امس، انها قتلت 15 ارهابيا مشتبها بهم، في تبادل لاطلاق النار في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء.

وذكرت ان تبادل اطلاق النار وقع الأحد عندما داهمت الشرطة مخبأ مسلحين غرب مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، المطلة على البحر المتوسط.

وأفاد مسؤولو الأمن بأنهم عثروا على اسلحة ومواد متفجرة في المخبأ، وتم نقل الجثث الى مستشفى قريب للتعرف عليها.

وبشكل منفصل، ذكر المسؤولون ان ستة من قوات الأمن اصيبوا عندما انفجرت عبوة ناسفة بسيارتهم في بلدة الشيخ زويد القريبة.

والأربعاء الماضي، اعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 9 عناصر ارهابية عقب تبادل لاطلاق النار مع قوات الأمن اثناء مداهمة وكرين ارهابيين بمدينتي العبور، شرقي القاهرة، و15مايو جنوبي العاصمة.

وذكرت الداخلية في بيان ان من بين العناصر التي لقيت حتفها في الاشتباك، قيادي بما يعرف بحركة «لواء الثورة» يدعى محمود غريب قاسم.

وتقاتل قوات الأمن والجيش منذ سنوات متطرفين، يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات امن ومدنيين.

