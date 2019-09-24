عربيات ودوليات

الأمم المتحدة - أ. ف. ب: التقى حوالي ستين من قادة العالم في الأمم المتحدة لعقد قمة حول المناخ بهدف اعادة احياء اتفاق باريس الذي تلقى ضربة شديدة مع انسحاب الولايات المتحدة منه، في وقت وصلت انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة الى اعلى مستوياتها. وبعد ثلاثة ايام على تظاهرات شبابية حاشدة من اجل المناخ شارك فيها الملايين في القارات الخمس، وقبل اربعة ايام من اضراب عالمي جديد لطلاب المدارس، يأمل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ان يعلن عشرات القادة توسيع خططهم للحد من انبعاثات غازات الاحتباس. وطلب اقل من نصف قادة الدول والحكومات الـ136 الذين يقصدون نيويورك هذا الاسبوع لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة المشاركة في قمة المناخ. لكن الوعود التي ستقطع لن تكون لها قيمة قانونية، اذ ان القمة ليست سوى محطة على طريق «مؤتمر الأطراف السادس والعشرين حول المناخ» المقرر عقده في نهاية 2020 في غلاسكو، والذي سيتحتم على الدول خلاله ان ترفع الى الأمم المتحدة تعهدات تمت مراجعتها لتعزيز مكافحة التغير المناخي.

ودعيت الناشطة السويدية غريتا تورنبرغ (16 عاما) التي تمثل وجه الشباب الثائر المطالب بحماية البيئة لالقاء كلمة امام قادة العالم، يتوقع ان تكون في غاية الصراحة. ورغم توقعا بغيابه عن قمة المناخ، فقد حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجلسة الاولى للاجتماع. وغابت البرازيل وأستراليا التي كان رئيس وزرائها المحافظ الأسبوع الماضي في البيت الأبيض. اما الصين التي تستهلك كميات هائلة من الفحم وتصدر كمية من الانبعاثات تبلغ ضعف ما تصدره الولايات المتحدة، فأوفدت وزير خارجيتها وانغ يي لالقاء كلمة.

وستتاح ثلاث دقائق لكل من القادة، على ان يفتتح النهار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تعتمد بلاده على غرار الصين على الفحم غير انها تنشر كميات هائلة من الألواح الشمسية، مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ومن منطقة المحيط الهادئ رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن ورئيسة جزر مارسال هيلدا هايني.

ومن المتوقع بحسب غوتيريس ان يعلن عدد كبير من الدول عزمه على ان تتوصل الى بصمة كربونية محايدة بحلول 2050، ما يعني ان تخفض بشكل كبير انبعاثاتها وتعوض عما تبقى من الانبعاثات من خلال غرز الأشجار التي تمتص الكربون ووسائل اخرى.

وبات هدف التوصل الى «تحييد اثر انبعاثات الكربون» الذي كان يعتبر عام 2015 جذريا الى حدّ انه استبعد من نص اتفاق باريس في صلب اهداف عدد متزايد من الدول من بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، والشركات المتعددة الجنسيات، وازداد الحاحا مع موجة الحر خلال الصيف والأعاصير وصور الكتل الجليدية التي تذوب بوتيرة متسارعة. وأعلنت الأمم المتحدة في تقرير صدر الأحد ان السنوات الخمس الماضية ستكون الفترة الأشد حرا منذ بدء تسجيل درجات الحرارة بشكل منهجي. وازدادت حرارة الأرض بمتوسط درجة مئوية عمّا كانت عليه في القرن التاسع عشر، وهي وتيرة ستتسارع.

