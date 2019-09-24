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واشنطن - الوكالات: أعلن رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي آدم شيف انه في حال التأكد من ان الرئيس دونالد ترامب ضغط على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للتحقيق بشأن جو بايدن نائب الرئيس السابق فيجب مساءلة ترامب، فيما اكد ترامب في المقابل انه «يتمنى» ان يكون ممكنا نشر نص مكالمته المثيرة للجدل.

وقال شيف «اذا كان الرئيس يحجب المساعدات العسكرية في نفس الوقت الذي يضغط فيه على زعيم اجنبي للقيام بشيء غير مشروع لتلويث منافسه اثناء حملة انتخابية، فان ذلك قد يكون العلاج الوحيد الذي يعادل الشر الذي يمثله هذا الفعل» معتبرا ان مساءلة ترامب ستكون هي الخيار الوحيد المطروح.

وكان شيف قال لشبكة «سي ان ان» قبل شهرين ان السبيل الوحيد لأن يترك ترامب السلطة هو ان يخسر الانتخابات مشجعا الديموقراطيين على ضمان اقبال الناخبين على الادلاء بأصواتهم في انتخابات 2020، لكن تصريحه الأخير يشير الى تغير موقفه.

أما ترامب فقال للصحافيين «عندما يتحدث رئيس الى رئيس بلد آخر، عليه ان يكون قادرا على التكلم مع هؤلاء الناس، وهم لا يريدون ان يعرفوا انه يجري تسجيل المكالمة» وأضاف «لايمكننا ان نفعل ذلك برئيس دولة اخرى، مع ذلك، لقد كان حديثنا جيدا، وصريحا جدا وشفافا جدا. اتمنى ان يتمكنوا من نشره» وقال ايضا انه اجرى اتصالا «رائعا» مع زيلينسكي وانه لا توجد مشكلة في ان يدلي محاميه الخاص رودولف جولياني بشهادته امام الكونغرس، مؤكدا انه لا يسعى لايذاء بايدن، «لكنه قام بعمل غير شريف بالمرة».

بدوره، دعا وزير الخارجية مايك بومبيو الى التحقيق مع بايدن الذي يخوض السباق الى البيت الأبيض اذا ثبت انه تدخل على نحو غير ملائم لحماية ابنه من تحقيق في اوكرانيا.

ودعا مشرعون قيادة الحزب الديموقراطي الى البدء في مساءلة ترامب على الفور، ولكن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وزعيمة الديموقراطيين في المجلس رفضت البدء رسميا في عملية المساءلة، وطالبت ادارة ترامب بالكشف عن الحقيقة. وقال عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي كريس ميرفي لقناة «ان بي سي» ان الكونغرس يحتاج لسماع شهادة عميل الاستخبارات الذي قدم شكوى عن المكالمة دون كشف اسمه مضيفا انه اذا ثبتت التهمة فيجب مساءلة الرئيس.

وكانت وسائل اعلام اميركية ذكرت ان ترامب شجع زيلينسكي خلال اتصال هاتفي على التحقيق في نشاطات لابن بايدن الذي كان يعمل بشركة غاز في اوكرانيا عندما كان والده نائبا للرئيس باراك اوباما. وطلب بايدن الجمعة ان ينشر ترامب نص المكالمة الهاتفية، مع تأكيده انه لم يتحدث «أبدا» مع ابنه «حول انشطته المهنية في الخارج». وقال وزير خارجية اوكرانيا فاديم بريستيكو امس في مقابلة صحافية «أعرف ما الذي جرى في المحادثة وأعتقد انه لم يكن هناك ضغط.. المحادثة كانت طويلة وودية وتطرقت الى كثير من المسائل وتطلبت احيانا اجابات جادة».

وأكد المسؤول الأوكراني ان من حق زيلينسكي ان يحتفظ بسرية المحادثات مع القادة الآخرين، مشيرا الى ان اوكرانيا «دولة مستقلة ولها اسرارها».

