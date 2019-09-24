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الجزائر - الوكالات: بدأت امس في الجزائر محاكمة اقوى 3 رجال في نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، على رأسهم شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة، ومديرا المخابرات السابقين محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق، ومعهم رئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهم المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد امن الدولة. وتتم المحاكمات بالمحكمة العسكرية في البليدة وسط اجراءات امنية مشددة وذلك في اوّل تحرك قضائي منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي.

وتعد هذه واحدة من اهمّ وأصعب المحاكمات في تاريخ الجزائر، بالنظر الى ثقل المتهمين وخطورة التهم الموجهة اليهم، وتمثل نهاية للشكوك التي احيطت بحملة اعتقالات استهدفت ابرز اركان نظام بوتفليقة والتي اعتبرها البعض محاولة لالهاء واسكات الشعب، حيث من المرتقب ان تنقل المحاكمة مباشرة عبر شاشات التلفزيون. وقال وزير الاتصال (الاعلام) الناطق باسم الحكومة الجزائرية، حسان رابحي، ان «الهدف ليس البث بحد ذاته، وانما ضمان محاكمة عادلة ومنصفة في جميع القضايا او تلك المرتبطة بالفساد». وأُوقف السعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في الخامس من مايو. ووُضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من مايو. وكان سعيد يعتبر الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي، لكن من دون سلطات دستورية.

وبحسب قانون القضاء العسكري، فان عقوبة تهمتي التآمر على السلطة والجيش تصل الى السجن من 5 الى 10 سنوات، او قد تبلغ حد الاعدام.

وستشهد المحكمة العسكرية بالبليدة، كذلك محاكمة غيابية لعدد آخر من مسؤولي الدولة السابقين، وهم وزير الدفاع السابق خالد نزار وابنه لطفي وفريد بن حمدين، وهو مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة، الذين يواجهون بدورهم نفس التهم، وقد صدر في حقهم امر بالقبض الدولي بعد فرارهم الى الخارج.

ومنذ استقالة بوتفليقة في مطلع ابريل تحت ضغط حركة الاحتجاج غير المسبوقة التي تهزّ الجزائر منذ قرابة سبعة اشهر، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد وتقرر وضع عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين في الحبس الاحتياطي.

