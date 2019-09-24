آراء

تعج المحاكم الكويتية والخليجية والعربية بالكثير من حالات الطلاق. وفِي الكويت اثبتت الاحصاءات الصادرة عن وزارة العدل بأن غالبية حالات الطلاق تقع ضمن شريحة الشباب والمصيبة بأنها عادة ما تقع في السنة الاولى من الزواج حيث الشباب الكويتي حديثي الزواج يقدمون على الطلاق في نهاية تلك السنة ما يفتح الباب واسعا للتساؤل حول الأسباب التي تدفعهم للإقدام على تلك الخطوة وجميع الحالات بكل اسبابها ومسبباتها ترجع لسبب وجود فئة أشباه الرجال. فما هو المقصود بذلك المصطلح؟ وهل يعني شريحة المتشبهين او ما يسمى بالجنس الثالث؟ ام انهم اقرب الى النساء؟

الحقيقة لا يوجد شيء يعيب النساء كنساء بل للنساء دور مجتمعي وإنساني مهم فمتى وقع الخلل في ذلك الدور أصبحنا امام ظاهرة أشباه النساء والتي سوف نتناولها في مقالة قادمة. ولكن أشباه الرجال هي اشكالية ترتبط بالخلل في وظيفة الرجل في المنزل من العديد من الجوانب واهمها شخصيته وأسوأ تلك الشخصيات هي المخادعة حيث يلجأ الرجل للخداع لتعويض نقص عنده حيث يعتقد بأنه الطرف الأذكى في العلاقة ولكن الواقع يؤكد ان تلك الشخصية هي الأكثر غباء وذلك بسبب تآكل الثقة لاسيما بعد ان تكتشف المرأة خداع زوجها وحينما تتآكل الثقة تشعر المرأة بأنها تعيش مع شبه رجل وليس شريكاً يستحق الثقة فتشعر بالضياع والتخبط وتكون نهاية مدوية لكيان الاسرة.

يلجأ الكثير من الرجال باختيارهم للوقوف في خانة أشباه الرجال من خلال التفاخر امام أصدقائه بانه دون جوان وفِي أسوأ الحالات شخصية كازانوفا القصير العاشق للجنس وتلك الإثارة لم تأت الا للتغطية على حقيقة قصر قامته او ان يظهر بشخصية الرجل الذي تغار عليه زوجته فيرغب دائما بإظهار صورتها امام أصدقائه على انها اقرب الى الحارس او الغفير او السجان بينما الواقع يقول غير ذلك تماما. اما أسوأ حالات أشباه الرجال فتلك التي تصر على الاحتفاظ بعقلية العزوبي وغير المتزوج فيحرص على الإبقاء على علاقات قديمة من قبل الزواج تذكره بفحولته التي ذهبت مع الريح الا انه يعشق ان يداعبها عقليا من آنٍ لآخر كفكرة ليست إلا وتظل تلك العلاقات حتى لو كانت مع سيدات متزوجات ضاربين بعرض الحائط بالطبيعة المحافظة والمتدينة للمجتمع، تلك الظاهرة تلعب دورا أساساً ليس فحسب في تفكيك أسرة بل البناء المجتمعي وذلك بفعل تعزيزها لثقافة الخداع والكذب والتدليس و بناء نماذج فاشلة للأزواج بالاعتقاد بانها تنصب جميعها ضمن ثقافة «الفهلوة» والبحث عن الشباب الضائع.. وللحديث بقية.

