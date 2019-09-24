آراء

متى حرف من حروف الجر باللغة العربية ويكثر استخدامه للسؤال والاستفهام وهنا بهذا المقال الذي يحسب مقال استفهامي ولكوني مواطناً كويتياً من فئة الغالبية الصامتة يحق لي ان استفهم واسأل عن حالنا كمواطنين وحالنا بالمستقبل بسبب الهبوط الحاد الذي نعاني منه بأغلب الامور الحياتية والخدمية التي تقدم للمواطن بموجب نصوص الدستور الكويتي، ولكن اليوم بات الشق عود وأصبحنا نشكو أكثر من أننا نشكر وذلك بسبب أننا في بلد كل الخير فيه وخيره وصل اصقاع الأرض والحمدلله ولكن الحسرة وضيق الصدر على ما نحن فيه كمواطنين، ولذا سوف اسأل وأستفهم بمتى؟

متى تكون الحكومة الرشيدة جادة بتطبيق القانون عالكبير قبل الصغير؟

متى ينتهي زمن البرشوت؟

متى تنتهي الواسطة؟

متى نرى الرجل المناسب بالمكان المناسب؟

متى نرى حكومة تكنوقراط فعلية؟

متى راح نلمس خدمات الحكومة الالكترونية؟

متى ينتهي التسيب وعدم المبالات؟

متى يكون نواب الأمة للأمة؟

متى يكون النائب مشرعا ومراقبا بصورة حقيقة؟

متى يكون التوافق الحكومي النيابي بصالح المواطن؟

متى يتوقف الهدر المالي بالحكومة الرشيدة؟

متى يلتفت النواب الكرام لهموم المواطن البسيط؟

متى سيترك نواب المزايدات الاعلامية والمكاسب الشخصية والحزبية؟

متى سوف نوصل النائب الفعلي؟

متى سوف ننهي التضخم بالبلاد؟

متى نقدر نقول صححنا التركيبة السكانية؟

متى راح نلقى التعليم عاد تعليما صحيحاً؟

متى نشعر ونتلمس أن الكويت للكويتيين؟

متى نشوف الكويتي بكل موقع عمل؟

متى يكافأ المخلص ويحاسب المقصر؟

متى راح نشوف أسفلت (قار) من غير حصى متطاير؟

متى متضرري الأمطار سيحصلون على تعويضاتهم؟

متى راح نعلم أن قصة الشهادات المزوة انتهت؟

متى نلقى الدينار الكويتي بقيمته الشرائية السابقة؟

متى راح تستقبل المدينة الترفيهية زوارها؟

متى نقدر نزور الجزيرة الخضراء وهي خضراء؟

متى نشوف الحزام الاخضر النباتي بمدينتي صباح الاحمد والخيران؟

متى وزارة الاشغال العامة تقضي على الرمال الناعمة (السافي)؟

متى نرى التطبيب بالكويت يرجع كما كان؟

متى نشوف الاكتفاء الذاتي الغذائي بسبب كثرة المزارع والجواخير؟

متى نقدر نشوف البحر ونسبح على ياله؟

متى نشوف بيوت خيطان بقطعتي 3 و4 ومدينة المطلاع؟

متى ستقول وزارة التربية إنها قضت على الدروس الخصوصية؟

متى نسمع أن الأمن الغذائي بات بيد الكويتيين؟

ومتى ومتى والاستفهام كثير والأسئلة أكثر والحال على ما هو عليه وكل ماله الشق يكبر والهم يكثر والحمل يثقل ويزيد على ظهر المواطن البسيط وكل حاله كيف يكفي حاله ومن برقبته، ولكن الأمل بالمستقبل القريب كبير ولابد يأتي يوم ينصلح فيه حال السلطتين بالبلاد مما يصلح حال العباد وهذي الكويت صلي على النبي ويا كويت عزك عزنا، والحين ما اعتقد بقى كلام إلا الدعاء لرب العالمين سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء وضرر، ولا يصح إلا الصحيح.

***

مواطن خبل يسأل: هل يقدر النواب الأعزاء الرد على استفهامات المواطنين؟ الجواب إذا حجت البقر على قرونها، وأنت يا مواطن متى راح تترك الخبال؟

