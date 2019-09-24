آراء

عالمنا العربي، وفي بؤر عديدة منه يحترق، إما بفعل ثورات لم تكتمل واحلام لم تتحقق، وإما بفعل تأثير خارجي قوي، يرفض الاستقلال ويهوى التبعية، عالمنا العربي ليس بخير، يعاني من مرض عضال اسمه الثقة والتنمية، وكلاهما وجهان لعملة واحدة، فلا تزال تأثيرات الربيع العربي تطعم الشارع العربي بالاثار السلبية اكثر من الايجابية، فماذا يحصل بالضبط؟ ولماذا هذا السخط الشعبي سائر ويتمدد؟

الجواب عن هذه التساؤلات يحتاج منا الى مجلدات، وليس لمقالة تحليلية بسيطة تروم ما يعيشه الشارع العربي في ظل ازماته الاقتصادية المتعددة، لذلك سنتناول فقط ما حدث بمصر يوم الجمعة الماضية، فلأول مرة ومنذ سنوات، نزل مصريون الى الشوارع مطالبين برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اطار مجموعة محدودة ومتفرقة في عدة مدن، وتأتي هذه المظاهرات حسب ما أوردته جريدة «BBC نيوز»، كاستجابة لدعوة أطلقها المقاول والممثل المصري محمد علي الذي بدأ اخيرا في بث مقاطع اتهم فيها السلطات بإنفاق المال العام على بناء قصور ضخمة بينما يعاني المواطنون من الفقر.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمتظاهرين يهتفون بشعارات مناوئة للنظام مطالبين الرئيس بالرحيل، ولم تقتصر المظاهرات على اطراف ميدان التحرير،بل شملت ميادين مختلفة في القاهرة ومدناً اخرى مثل الاسكندرية والسويس والمحلة، وبالموازاة مع ذلك احتل «هاشتاغ» ميدان التحرير مرتبة متقدمة في لوائح «الهاشتاغات» الأكثر تداولا على مستوى العالم، إذ سجل قرابة مليون تغريدة، كما عمد بعض مرتادي موقع «فيس بوك» إلى تغيير صورهم الشخصية على حساباتهم بالأحمر تفاعلاً مع مقترح رجل الأعمال محمد علي بصبغ حساباتهم بلون يعكس غضبهم.

وقد جاءت ردود الفعل متباينة إزاء المظاهرات، ففي الوقت الذي ينظر فيه نشطاء للمظاهرات على أن هناك شرارة ثورة جديدة، يصفها آخرون بأنها زوبعة في فنجان وبلعبة الكبار، في حين اتهم مغردون آخرون جهات أجنبية بتحريك هذه المظاهرات لإثارة الفوضى والقلاقل، كما تطرقت حسابات أخرى إلى أن الفيديوهات المتداولة مفبركة.

وأمام هذا اللغط الحاصل نرى أن مصر لا تحتاج إلى ثورة جديدة، لكن تحتاج إلى فكر رشيد يفتح المسارات المغلقة التي تخنق الناس وتسترجع أهداف ثورة يناير، فمصر تعيش استقطابا حادا يمزق نسيجها الاجتماعي، واستمرار هذه الحالة هو خسارة للجميع، فالبلد لا يحتمل المزيد من الشد والجذب، لكن يحتاج إلى حوار عاقل يضم ممثلين من مختلف فئات المجتمع.

والله من وراء القصد.

