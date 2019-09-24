آراء

لماذا يهوى الأطفال والصبيان والمراهقون والعمال.. الكتابة على حيطان مساكنهم المتواضعة.. ومساكن غيرهم.. الفاخرة.. رسومات.. وكلمات وعبارات بخط جميل.. وأحياناً غير جميل.. صحيحة وخاطئة.. طيبة وبذيئة.. ضد العزول والعدو.. أو للقريب أو الحبيب؟

عمالنا الزراعيون بكتابتهم على الحيطان في بعض مزارعنا، يشبهون صغارنا في الديرة، فقلّما تجد صغيراً عندنا سواء في المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة، وحتى الثانوية.. لا يكتب عبارة حماسية.. لصالحه.. وغالباً ما يكتب أنه بطل وزعيم على أترابه، وزملائه وأصدقائه.. وأبناء جيرانه، وليست الجمل تقف عند هذا الحد إنها تتعداه لتصل إلى استخدام ألفاظ موحشة ونابية وبذيئة..ضد من ينافسه الزعامة والبراعة.. في العنف أو الحب.

وحسناً أن معظم عمالنا الزراعيين ليسوا عرباً، فهم لا يكلفوننا عناء القراءة علما بأن معظم من يفكّر بالكتابة على الحائط يكتب كلاماً تافها لا يشوّه حيطان المسكن أو العمارة أو الشارع.. فقط بل يشوّه به الأنفس أو يلوثها ويؤذيها.

ولكن لماذا يكتب هـؤلاء وأولئك على كل حيط و طوفة واطية؟

ظني أن صغارنا يكتبون لأنهم صغار، مراهقون يريدون أن يعرّفونا أنهم صاروا كبارا.. يجيدون فن الكتابة، وربما السَّب والرّدح مثلنا.. أيضاً.

وعلينا أن ندرك هذا وننشغل به وبهم دائما.. شعارهم : نحن هنا.. الشغل الشاغل لكم..والأولوية عندكم.. أو هكذا يجب.. وغصبا عنكم.

أما عمالنا الزراعيون.. فربما يرسمون و يكتبون ليعرّفونا أنهم ليسوا جهلة أو أميين وأن منهم، وإن جاءوا ليعملوا بالزراعة في مزارعنا النائية، متعلمين مثقفين.. فالمخدوم ليس أفضل من خادمه بالضرورة.. إنها لعبة الحياة الدّنية.

إذن.. هناك عوامل نفسية، تعمل بنفس الصغير والكبير عندما يكتب على حائط مسكنه أو شارعه.. يريد منها إثبات نفسه أو تخليدها، أو تحقيق حلم يراوده ولا يستطيع تحقيقه على أرض الواقع.

أذكر عندما وضعت داخل إحدى غرف السجن المركزي بغزة.. بمعرفة القوات الإسرائيلية المحتلة.. بتهمة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لغزة مسقط رأسي.. في عام 1968 أنني وجدت حيطان غرفة السجن الإسرائيلي اللعين محفورة بأسماء بعض من سبقوني من المعتقلين السياسيين.. باستخدام نوى الزيتون..الذي كان يدخل ضمن وجبات الغذاء التي كانوا يقدمونها لنا كل يوم.. كما هي حيطان شوارع غزة العامة والخاصة..أيام الاحتلال الإسرائيلي... وأيام الانتفاضة المستمرة ضده، أنا لم أحفر اسمي على حيطان السجن، لأنني لم أجد مكاناً فارغاً أحفر عليه، فمعظم رجال أهل غزة زاروا السجون الإسرائيلية.. وعذبوا «بضم العين» فيها.. أشد العذاب.. وللأسف على أيدي سجّانين من عرب إسرائيل وتحديدا من طائفة الدروز الفلسطينيين. الذين صاروا صهاينة عنصريين أكثر من الصهاينة العنصريين أنفسهم.. ولأنني فوجئت بأن كل من حفر اسمه ختمه بـ «البطل».. وأنا لم أكن بطلاً.. فحبُّ الوطن ليس بطولة، إنه واجب.. ومقاومة المحتل حق.

ولكن هل صحيح أن كل من ذيّل اسمه بالبطولة يُعد بطلاً؟

لا تصدّق، خاصة إن كانت بطولته شعاراً يكتبه على الحيطان.. وهذه قصة أخرى.

من ذاكرتي القديمة/غزة/ 1969

