دوليه

نفض ريال مدريد غبار خسارته المذلة أمام باريس سان جرمان الفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوز ثمين على مضيفه اشبيلية في قمة المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني والتي خولته الصدارة.

ويعود الفضل في فوز النادي الملكي إلى مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 64.وهو الفوز الثاني تواليا لريال مدريد والثالث هذا الموسم بعد تعادلين متتاليين فرفع رصيده إلى 11 نقطة وبات يتقاسم صدارة الليغا مع أتلتيك بلباو الفائز على ضيفه ألافيس 2-0، علما بأن أفضلية فارق الأهداف للفريق الباسكي. وقدم ريال مدريد أداء جيدا وأفضل من ظهوره أمام النادي الباريسي الأربعاء عندما خسر بثلاثية نظيفة، حيث قاتل لاعبوه طيلة المباراة وساهم البلجيكي إدين هازارد والويلزي غاريث بيل في الجانب الدفاعي إلى جانب لاعبي الوسط البرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس والكولومبي خاميس رودريغيز.

وحقق مدرب النادي الملكي الفرنسي زين الدين زيدان الذي طالته الانتقادات عقب الخسارة القارية، ما جاء من أجله إلى الأندلس وهو الفوز بالنقاط الثلاث وإعادة الروح لفريقه قبل أسبوع من قمة مرتقبة أمام جاره وغريمه أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو السبت المقبل، وقبلها استضافته أوساسونا غداً في المرحلة السادسة.

كما بات النادي الملكي يتفوق بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد وأربع نقاط أمام برشلونة الذي مني بخسارته الثانية هذا الموسم بسقوطه أمام غرناطة بثنائية نظيفة السبت. وهو الفوز الأول لريال مدريد على اشبيلية في عقر داره منذ 2015، والـ80 في 150 مباراة بينهما، وهو ألحق الخسارة الأولى بالأخير هذا الموسم وأزاحه عن الصدارة. وفشل مدرب إشبيلية جولن لوبيتيغي في الثأر من ريال مدريد الذي أقاله الموسم الماضي بعد 10 مباريات على رأس إدارته الفنية.

وجاءت المباراة تكتيكية وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل والتي كان أكثرها لريال مدريد، فيما اعتمد اشبيلية على الكرات العرضية داخل المنطقة دون خطورة على مرمى البلجيكي تيبو كورتوا. وأهدر هازارد فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من بنزيمة فتوغل داخل المنطقة ولعبها بيمناه ابعدها الحارس التشيكي توماس فاتشليك الى ركنية (35).وأنقذ فاتشليك مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة داني كارفاخال من داخل المنطقة إثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من خاميس رودريغيز (38)، ثم جرب بيل حظه من ركلة حرة مباشرة من 25 مترا تصدى لها الحارس على دفعتين (40).ونجح بنزيمة في افتتاح التسجيل بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من كارفاخال (64).وهو الهدف الخامس لبنزيمة هذا الموسم فلحق بمهاجم فياريال جيرار مورينو الى صدارة لائحة الهدافين. وانتزع أتلتيك بلباو الصدارة بفوزه على ضيفه ألافيس بهدفين نظيفين سجلهما راوول غارسيا (38 من ركلة جزاء) وإيكر مونياين (72). وحافظ أتلتيك بلباو على سجله خاليا من الخسارة هذا الموسم وحقق فوزه الثالث في خمس مراحل.

وتفتتح اليوم الجولة السادسة، بلقاء برشلونة مع ضيفه فياريال في مباراة يسعى فيها الفريق الكاتالوني إلى مداواة جراحه والعودة غلى سكة الانتصارات.

ويعيش برشلونة أزمة نتائج لم يشهد لها مثيل داخل أسواره منذ ربع قرن حيث جمع سبع نقاط فقط في خمس مباريات حتى الآن في الليغا، وهي أسوأ غلة له في بداية الدوري منذ موسم 1994-1995. وحقق برشلونة فوزين فقط وكانا على ارضه، فيما لم يذق طعم الانتصار في ثلاث مباريات خارج قواعده حيث مني بهزيمتين أمام أتلتيك بلباو 0-1 في المرحلة الأولى وأمام غرناطة 0-2 السبت في الخامسة، واكتفى بالتعادل مع أوساسونا العائد حديثا إلى دوري الأضواء 2-2.

ولم ينجح برشلونة في تحقيق الفوز خارج ملعبه في مباراة رسمية منذ نيسان/أبريل الماضي، ولا يزال عاجزا عن اظهار شخصيته الهجومية المعهودة منذ استقدام الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد بصفقة ضخمة (120 مليون يورو)، وكان مجددا دون أفكار بعدما كان يتفنن سابقا في تحقيق الانتصارات السهلة في مواجهاته.

ولا يقتصر تراجع برشلونة على الساحة المحلية، فقد نجا من الخسارة أمام بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، حيث كان الفريق الألماني الطرف الأفضل وأهدر ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بتعادل سلبي.

وكانت الخسارة أمام غرناطة بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس حيث وجد النادي الكاتالوني نفسه متخلفا بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، وبالتالي دفعت لاعبيه إلى عقد اجتماعات أزمة في غرف الملابس بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك لبحث ومناقشة هذا الفشل في بداية الموسم بحسب صحيفة آس. وكشفت الصحيفة عن العديد من الجمل التي أطلقتها كوادر الفريق بينها لقد لعبنا بشكل أسوأ من ملعب أنفيلد في إشارة إلى الخسارة برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال الموسم الماضي، والمشكلة ليست في أننا خسرنا، المشكلة هي أننا نستحق أن نخسر، والفرق المنافسة لم تعد تحترمننا، ولقد أصبحنا فريقا بلا روح. وتابعت أن أصابع الاتهام لم توجه إلى شخص بعينه، مشيرة إلى أن ميسي طلب عقد اجتماع جديد هذا الأسبوع، بعدما توجه إلى ميلانو لحضور حفل جوائز الاتحاد الدولي للعبة حيث ستنافس على جائزة افضل لاعب في العالم مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك. ويلعب اليوم أيضا بلد الوليد مع غرناطة، وريال بيتيس مع ليفانتي.

