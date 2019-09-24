دوليه

كان البرازيلي نيمار على الموعد للمباراة الثانية تواليًا لإنقاذ باريس سان جرمان من السقوط في فخ التعادل، بعدما قاده نحو فوز قاتل بنتيجة 1-0 على مضيفه ليون في قمة المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي. وسجل نيمار الذي عاد الى صفوف سان جرمان في المباراة السابقة أمام ستراسبورغ بعد غياب أشهر ومنحه الفوز بمقصية رائعة (90+2)، هدف اللقاء الوحيد على الملعب الاولمبي في ليون في الدقيقة 87 ليعزز نادي العاصمة الفرنسية موقعه في الصدارة. وجاء الهدف بعد تبادل للكرة بين البديل الايطالي ماركو فيراتي والارجنتيني أنخل دي ماريا مررها الى نيمار الذي قام بفاصل مهاري رائع أمام ثلاثة مدافعين داخل المنطقة حيث هيأ الكرة لنفسه برجله اليمنى قبل أن يسددها بيسراه على يسار الحارس البرتغالي أنطوني لوبيش.ودخل سان جرمان المواجهة منتشيًا بفوز عريض 3-صفر منتصف الاسبوع على ريال مدريد الاسباني في دوري أبطال أوروبا، وكان الطرف الافضل في ظل استمرار غياب ثنائي الهجوم كيليان مبابي والاورغوياني إدينسون كافاني بداعي الاصابة منذ 25 أغسطس الماضي، فيما غاب ايضًا الارجنتيني ماورو ايكاردي بداعي اصابة تعرض لها خلال لقاء ريال. وبات رصيد سان جرمان 15 نقطة من خمسة انتصارات وخسارة، فيما تجمد رصيد ليون عند ثماني نقاط في المركز التاسع. وفشل رين وضيفه ليل في تشديد الخناق على سان جرمان بتعادلهما 1-1 على ملعب «روازون بارك». وتقدم ليل مطلع الشوط الثاني وتحديدا بعد 57 ثانية على انطلاقته بهدف للدولي جوناثان إيكوني بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من النيجيري فيكتور أوسيمهين (46).لكن رين نجح في إدراك التعادل عبر البديل أدريان أونو بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من المدافع المالي أماري تراوري (67).

