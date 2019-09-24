دوليه

يأمل مرسيليا الاستفادة من وضع مضيفه ديجون متذيل الترتيب الذي ما زال يبحث عن فوزه الأول في الموسم الجديد، من أجل العودة سريعا الى سكة الانتصارات، وذلك حين يواجهه اليوم في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي. ويدخل فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش الى مباراة اليوم باحثا عن تعويض تعثره السبت بالتعادل 1-1 مع ضيفه مونبلييه الذي أوقف مسلسل انتصارات الفريق المتوسطي عند ثلاثة متتالية وحرمه من التصدر ولو موقتا. وكان تعادل السبت مكلفا لمرسيليا ليس بسبب تفريطه بنقطتين وحسب، بل لأنه سيفتقد لاعبين مؤثرين لطردهما في الثواني الأخيرة من لقاء السبت هما بوبكر كامارا وديميتري باييت، الأول لاحتكاك مع لاعب مونبلييه جوردان فيري الذي طرد أيضا، والثاني لتوجيه عبارات خارجة عن النص إلى الحكم. ويلعب اليوم أيضا نيس، صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن أنجيه الثاني وثلاث نقاط عن باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر، مع مضيفه الجريح موناكو الذي يقبع في ذيل الترتيب دون أي فوز حتى الآن. ويخوض نيس اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق فريق النجم الدولي السابق باتريك فييرا فوزه الرابع السبت على ضيفه ديجون 2-1، أولهما للوافد الجديد الدنماركي كاسبر دولبرغ، القادم هذا الصيف من أياكس الهولندي الهولندي. وكان فييرا سعيدا لتمكن دولبرغ من التسجيل لأنه «ذلك سيساعده كثيرا»، متطرقا الى وضع فريقه الذي انتقلت ملكيته في اغسطس الى مجموعة «إينيوس» البريطانية التي يترأسها رجل الأعمال الثري جيم راتكليف، بالقول «من المؤكد أن الوجود في الطليعة أمر جيد على الدوام، لكن ما زال بانتظارنا الكثير من العمل».

