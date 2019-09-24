دوليه

يبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة باختبار في متناوله تماما، وذلك حين يحل ضيفا على فريق الدرجة الأولى بريستون نورث إند في الدور الثالث. ويدخل فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الى اللقاء الذي يجمعه بثالث الدرجة الأولى لأول مرة منذ الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس اوائل 2007 حين فاز 3-1، بمعنويات مرتفعة جدا بعد الاستعراض الهجومي الذي قدمه السبت في الدوري الممتاز حين اكتسح ضيفه واتفورد 8-0، محققا أكبر فوز له في دوري الأضواء.

ومن المتوقع أن يعمد غوارديولا الى اجراء تعديلات على تشكيلته الأساسية من أجل منح نجومه فرصة التقاط أنفاسهم بما أنهم يلعبون السبت ضد ايفرتون في الدوري، ثم الثلاثاء ضد دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا.وتوج سيتي بلقب مسابقة كأس الرابطة الموسم الماضي بفوزه على تشلسي بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف، وذلك في طريقه لتحقيق ثلاثيته التاريخية إذ أحرز بعدها لقب الدوري بعد تفوقه على ليفربول بفارق نقطة فقط، ثم الكأس باكتساحه واتفورد بسداسية نظيفة. وتخوض الفرق الكبيرة اختبارات سهلة على الورق، أصعبها لأرسنال الذي يلتقي على أرضه مع نوتنغهام فورست الذي يتخلف عن ليدز يونايتد متصدر الدرجة الأولى بفارق نقطتين فقط. ويلعب اليوم أيضاَ واتفورد مع سوانزي سيتي (أولى)، وكولشستر يونايتد (ثالثة) مع توتنهام، وبورتسموث (ثانية) مع ساوثمبتون، ولوتون تاون (أولى) مع ليستر سيتي، وشيفيلد ونزداي (أولى) مع إيفرتون، وكراولي تاون (ثالثة) مع ستوك سيتي (أولى).