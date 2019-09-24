دوليه

أكد مدرب تشلسي فرانك لامبارد أن فريقه يم يكن يستحق الهزيمة أمام ليفربول في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ملعب ستامفورد في المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي وانتهى بفوز «الحمر» بنتيجة 2-1. سجل أهداف ليفربول، وصيف الموسم الماضي والطامح بمعانقة اللقب للمرة الاولى منذ عام 1990، ترنت ألكسندر-أرنولد (14) والبرازيلي فيرمينو (30)، فيما سجل الفرنسي نغولو كانتي الهدف الوحيد لأصحاب الأرض (71).وعزز ليفربول صدارته الى 18 نقطة بعد ستة انتصارات من ست مباريات، وأعاد الفارق إلى خمس نقاط بينه وبين مانشستر سيتي.

وقال لامبارد خلال تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب المباراة: «لا نستحق الهزيمة، كان بإمكاننا الفوز.. لا أريد أن أبدو ساذجًا، لكن ترك فيرمينو بمفرده يستقبل العرضية ويسجل أمر سخيف، كان لا يجب تركه حرًا». وأضاف: «أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل، ولهذا السبب صفقت لنا الجماهير في النهاية رغم خسارة اللقاء». من جانبه، قال الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول: «لا يجب أن أتفاجأ بشخصية فريقي. أتوقع دائمًا أن نقاتل من أجل كل شيء (...) هذه هي الحال بين الستة الاوائل وفي الدوري الانكليزي. لن تفوز في تشلسي من دون أن تبذل مجهودًا كبيرًا وهذا ما فعلنا اليوم».

