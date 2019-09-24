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راموس: أتينا بعقلية قوية


أكد قائد ريال مدريد سيرجيو راموس أحقية فوز فريقه على إشبيلية في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس، وقال راموس بعد اللقاء: «كنا ندرك صعوبة هذه المباراة على هذا الملعب (رامون سانشيز بيزخوان)، أتينا بعقلية قوية وبهدف ارتكاب أخطاء أقل وهذه هي التفاصيل الصغيرة التي تحسم المباريات»، مضيفا «سيطرنا أغلب فترات المباراة ودافعنا جيدا وكنا نعرف كيف نتحرك على أرضية الملعب». وتابع «أعتقد أن النتيجة عادلة وحققنا هدفنا الذي كان حصد النقاط الثلاث عقب الخسارة أمام سان جرمان». أما زيدان فقال: «قدمنا مباراة بمستوى عال جدا وكان ذلك مهما على ملعب صعب امام فريق كان في الصدارة قبل المباراة، وأنا سعيد من أجل اللاعبين لاننا آمنَّا بقدراتنا وحققنا ما كنا نسعى إليه».


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