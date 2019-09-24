دوليه

حقق مصر للمقاصة فوزا مثيرا على مضيفه أسوان بعدما حول تخلفه 1-2 إلى فوز 3-2، فيما أكرم الإنتاج الحربي وفادة إف سي مصر بثلاثية نظيفة اول من امس في المرحلة الأولى من الدوري المصري.في المباراة الأولى على ملعب اسوان، تقدم المقاصة بهدف خالد أوتشو (30)، ورد أسوان بهدفين لمحمود نعيم (32) وأحمد عبد الظاهر (37) لينهي الشوط الأول في صالحه. وانتفض المقاصة في الشوط الثاني وسجل هدفين عبر عمرو مرعي (64 و82) ليخطف ثلاث نقاط ثمينة. وفي الثانية على ملعب السلام في القاهرة، حقق الإنتاج الحربي فوزا كبيرا على ضيفه إف سي مصر الصاعد للدوري الممتاز للمرة الاولى في تاريخه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الموريتاني مامادو نياس (23) ومعاذ الحناوي (41 من ركلة جزاء) ومحمد رجب (74).وتعادل المصري بعشرة لاعبين مع ضيفه حرس الحدود 1-1 بملعب الجيش بالسويس. وتقدم حرس الحدود عن طريق البديل احمد شرويدة (73)، وأدرك المصري التعادل بواسطة البديل النيجيري اوستن اوموتو (78). ولعب المصري بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة عقب طره لاعبه النيجيري ايزي ايميكا. واستهل طنطا الصاعد حديثا للدوري الممتاز مشواره بفوز قاتل على مضيفه وادي دجلة بهدف وحيد سجله اسلام فؤاد (88) على ملعب بتروسبورت في القاهرة.

