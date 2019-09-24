دوليه

شدد نائب مدير الهيئة العامة للرياضة د. صقر الملا على ضرورة التزام الاتحادات والأندية الرياضية بتطبيق لائحة الاحتراف الجزئي وضرورة العمل بها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف الملا خلال اجتماعه مع نائب رئيس اللجنة الأولمبية محمد جعفر ورؤساء الاتحادات الرياضية الذي عقد مساء الأول من أمس «إننا جميعا نعمل من أجل خدمة رياضيينا ومن غير المعقول تأخر رواتب اللاعبين لمدة طويلة قد تصل في بعض الأحيان لسنة».

ولفت الملا الى أن «30% من الاتحادات بعثت بلوائحها بينما لم تبعث البقية الأخرى ما يجعلنا نتأخر في صرف الرواتب وهو أمر مرفوض فنحن في هيئة الرياضة أبوابنا مفتوحة لأي استفسارات او مساعدة إدارية أو قانونية لتطبيق لائحة الاحتراف الجزئي، لذلك نتمنى منكم جميعا التعاون معنا في هذا الأمر والإسراع به».

واشار الى أن قانون التفرغ الرياضي الجديد بدأ العمل به ومن خلاله سيتم التغلب على السلبيات والعراقيل التي كانت موجودة في السابق بعد اعتماد اللائحة الجديدة التي سيتم تعميمها على الاتحادات والأندية في القريب العاجل.

وكشف الملا عن عزم الكويت استضافة دورة الألعاب الخليجية المجمعة (خليجي3) في العام المقبل 2020 بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية التي ستكون المشرف عليها، فقد تم مبدئيا اعتماد ألعاب (كرة القدم والسلة واليد والسباحة وألعاب القوى) كما سيتم اعتماد ألعاب أخرى بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية التي ستقوم برفع دراسة وافية عن الموعد المناسب والرياضات التي سنشارك بها والميزانية التقديرية للاستضافة.

وقال إن «الكويت بلد السلام تجمع العالم على الخير والمحبة بناء على نهج وتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وستنجح في هذه الاستضافة وسنسعد جميعا بتواجد أشقائنا الخليجيين في بلدهم الثاني الكويت».وأوضح الملا أن الهيئة بصدد تكريم اللاعبين المميزين الذين حققوا نتائج مشرفة في البطولات الخليجية والآسيوية والدولية في غضون الأيام القليلة المقبلة حيث سيتم رفع الأسماء لمجلس إدارة الهيئة لكي يتم اعتمادها رسميا وصرف المكافآت لهم مباشرة.

وأضاف: «طلبنا من الهيئات الرياضية تزويدنا بالنتائج التي حققها لاعبوها في السنتين الماضيتين، ويقوم حاليا موظفونا برصدها وما هي إلا أيام قليلة وسيستلمون مستحقاتهم المالية».

وتمنى الملا التوفيق للقائمين على الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية في عملهم بعد نيلهم ثقة الجمعيات العمومية لإدارة اتحاداتهم حتى العام 2023، وأكد أن الهيئة ستدعمهم وستسعى لتعديل الوضع المالي للاتحادات مع بدء السنة المالية الجديدة في أبريل 2020. من جهته، شكر محمد جعفر القائمين على هيئة الرياضة على دعمهم اللامحدود، مؤكدا سعي مجلس الإدارة للعمل جاهدا من أجل رفعة الرياضة الكويتية.

وأشار الى أن «دورة الألعاب الخليجية تحظى باهتمام كبير من رئيس اللجنة الشيخ فهد ناصر الصباح وزملائه أعضاء مجلس الإدارة، وسيتم دراسة الجوانب كافة من أجل اعتماد الألعاب الرياضية التي سنشارك بها وكذلك الوقت المناسب لكي لا تتعارض مع بطولات خليجية او آسيوية او دولية وبإذن الله سيكتب لها النجاح».

