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استهل الكويت مشواره في بطولة الأمير فيصل بن فهد للاندية العربية الابطال في كرة اليد بالفوز على نظيره قطر 26- 24 في اللقاء الذي اقيم ظهر امس على صالة الأميرة سمية في العاصمة الأردنية عمان.

ووضع الأبيض نقطتين في جعبته كما منح الانتصار اللاعبين دفعة معنوية عالية قبل خوض المواجهة الثانية في البطولة امام رجاء اغادير المغربي في 03:00 عصر اليوم فيما يلعب برقان

مباراته الثانية امام الوحدة السعودي في 07:00 مساء.

وفي بقية المباريات يتواجه الترجي التونسي مع قطر في 01:00 ظهراً والغرافة القطري مع المجمع البترولي الجزائري في 05:00 مساء.

